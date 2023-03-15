Ринок продукції для домашніх тварин в Україні у 2022 році скоротився на 25%, – представник "Кормотеху"

Ринок продуктів і послуг для домашніх тварин в Україні торік скоротився на чверть. Про це повідомив керівник стратегічного бізнес-напряму Україна - Південно-Східна Азія компанії "Кормотех" Едуард Бабенко під час виступу на Business Wisdom Summit у Києві.

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Він зазначив, що різні сектори ринку показали різнонаправлений результат: продажі через супермаркети і кількість відвідувань ветеринарних клінік зменшилися, а галузь зоомагазинів із продажами через Інтернет зросла.

Водночас "Кормотех" у 2022 році збільшив продаж кормів для тварин на 30%.

"Ми в 2022 році спрацювали з результатом +30% в порівнянні з ринком, який спрацював з результатом у 19%. Ринок в тоннажі пішов у -4%, а ми не впали. Ми по завершенню року ввійшли в 15% компаній, які закінчили рік з прибутками", – розповів представник компанії.

Бабенко також сказав, що в нинішніх умовах ведення бізнесу перебіг комунікацій із партнерами став основним показником, який впливав на результати.

"Кормотех" - українське підприємство, найбільший виробник кормів для домашніх тварин в Україні під ТМ "Гав!", "Мяу!", "КЛУБ 4 ЛАПИ" і Optimeal. Його виробничі потужності розташовані у с. Прилбичі Львівської області, а продукція експортується в близько 20 країн.