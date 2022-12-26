Сильпо открывает первый автоковоркинг в Киеве

Сеть супермаркетов "Сільпо" открывает первый автоковоркинг с бесперебойным интернетом в Киеве по ул. Мартовской, 12-А. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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"Мы в "Сільпо" заметили, что в поисках света и тепла такими местами для украинцев становятся автомобили. И подумали: а почему бы не создать для наших гостей первый в Киеве автоковоркинг? Во время блекаутов паркуйтесь у нашего маркета на Мартовской, 12-А, чтобы работать и общаться онлайн без ограничений, ведь у нас здесь есть бесперебойная связь, а еще мощный интернет от "старлинков", - говорится в сообщении.

Также в компании отметили, что в настоящее время 172 магазина "Сільпо" оборудованы автономным питанием. В ближайшее время в сети будет больше таких магазинов, как и больше автоковоркингов.

Напомним, на базе офиса Национального депозитария Украины в Киеве обустроен "коворкинг устойчивости" для участников рынка капитала, которым можно воспользоваться при длительном отсутствии электроснабжения.