Сільпо відкриває перший автоковоркінг в Києві

Мережа супермаркетів "Сільпо" відкриває перший автоковоркінг з безперебійним інтернетом в Києві на вул. Березневій, 12-А. Про це повідомляє прес-служба компанії.

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"Ми у "Сільпо" помітили, що в пошуках світла й тепла такими місцями для українців стають автівки. І подумали: а чому б не створити для наших гостей перший у Києві автоковоркінг? Під час блекаутів паркуйтеся біля нашого маркету на Березневій, 12-А, щоб працювати та спілкуватися онлайн без жодних обмежень. Адже у нас тут є безперебійний зв’язок, а ще потужний інтернет від "старлінків", - сказано в повідомленні.

Також в компанії зазначили, що наразі 172 магазини "Сільпо" обладнані автономним живленням. Найближчим часом в мережі буде більше таких магазинів як і більше автоковоркінгів.

Нагадаємо, на базі офісу Національного депозитарію України в Києві облаштовано "коворкінг стійкості" для учасників ринку капіталу, яким можна скористатися у разі тривалої відсутності електропостачання.