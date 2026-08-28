Скрябин возвращается в кино: может ли ностальгия стать бизнесом

Документальный фильм об Андрее Кузьменко собрал более 11 млн грн за первые недели проката и окупил бюджет за один уик-энд — но касса кинотеатров это только верхушка. Вокруг наследия лидера "Скрябина" уже несколько лет идут судебные споры за права на песни, а стримингы, концерты памяти и мерч формируют параллельный и менее заметный поток доходов. Delo.ua разобралось, как в Украине работает рынок музыкального наследия и почему ностальгия стала прибыльной бизнес-моделью.

13 августа в украинский прокат вышел документальный фильм "Кузьма: Страшно веселый". Это байопик об Андрее Кузьменко, лидере группы " Скрябин " , погибшем в автокатастрофе еще в 2015 году. За четыре дня широкого проката лента собрала 9,1 млн грн, а вместе со стартовавшими 7 августа спецпоказами уже 11,07 млн грн и 53 824 зрителя. Производственный бюджет фильма составляет $150 тысяч (около 6,7 млн грн), который окупился буквально за первый уик-энд.

Однако сама касса кинотеатра не равна доходу продюсеров, ведь деньги от продажи билетов распределяются между кинотеатром, дистрибьютором и другими участниками прокатной цепи. Ранее Delo.ua рассказывало, что кассовая выручка фильма не равна доходу его производителей из-за того, что около половины стоимости билета может оставаться кинотеатру, а из остальной части свою комиссию получает дистрибьютор.

Продюсер и соавтор ленты Максим Сердюк рассказал изданию, что по состоянию на конец августа фильм посетило за первые 4 дня и первые спецпоказы более 44 тысяч зрителей по всей Украине. Он добавил, что команда решила воздержаться от комментариев относительно результатов до завершения показа ленты.

Кино о музыкантах как бизнес-модели студии

"Кузьма: Страшно веселый" - не первый подобный проект студии KNIFE! Фильмы. В 2024 году она выпустила фильм " Яремчук: Бесподобный мир красоты " , который за три недели проката собрал 9,9 млн грн и около 63 тысяч зрителей. В 2025-м вышла лента о группе " Океан Эльзы " под названием " Наблюдение шторма " , которая за первые дни проката заработала 4,1 млн грн и собрала более 20 тысяч зрителей.

Сравнение демонстрирует заметную разницу в динамике старта, ведь фильм о Кузьме показал более высокие начальные темпы, чем два предыдущих проекта студии. При этом Андрей Кузьменко ушел из жизни более десяти лет назад, в то время как "Океан Эльзы" остается действующей группой с высокой медийной активностью.

Эта разница может свидетельствовать о значительном коммерческом потенциале проектов, посвященных фигурам, которые со временем приобрели статус культурных символов. Сложившаяся вокруг них эмоциональная связь с аудиторией и ностальгический фактор могут обеспечивать высокий уровень интереса даже при отсутствии актуального медийного присутствия.

Дополнительно о масштабе проекта свидетельствует международная дистрибуция: фильм о Кузьме представлен более чем в 30 странах, в частности в США, Великобритании, Германии и Польше. Таким образом, проект выходит за пределы внутреннего украинского рынка и имеет потенциал экспортного контента, ориентированного, в частности, на украинскую аудиторию за границей.

Кинопродюсеры Артем Григорян и Максим Сердюк на премьере фильма. Фото: Instagram/kuzma_movie

Кто на самом деле владеет наследием Кузьмы

Самое интересное в истории монетизации Скрябина не сам фильм, а происходящее вокруг прав на его песни последние несколько лет, и именно здесь появляются реальные деньги.

После смерти Андрея Кузьменко все авторские права на его творчество перешли к жене Светлане Бабийчук, которая основала компанию "Кузьма Скрябин" для управления наследием. Эта фирма заключила соглашение с лейблом Moon Records, в пределах которого 70% дохода от использования песен группы уходило в пользу компании жены, а 30% оставалось лейблу.

Схема оказалась не такой простой, как кажется. В декабре 2024 года киберполиция сообщила о подозрении директору Moon Records . По версии следствия, лейбл сознательно занижал официальные данные о количестве прослушиваний песен Скрябина на стриминговых платформах, чтобы выплачивать наследникам меньше роялти. Речь шла о недоплате почти 1,5 млн. грн. В результате дело передали в суд.

Параллельно продолжается другой конфликт. Музыканты первого состава "Скрябина", а именно Ростислав Домишевский, Сергей Гера, Андрей Пидлужный и Юлия Лорд, судятся с компанией вдовы из-за того, что в 2018 году она зарегистрировала за собой 100% прав на песни группы. Участники требуют признания их соавторами композиций, под которыми они работали с Кузьмой десятилетиями раньше. В декабре 2025 года суд уже рассматривал связанный спор о правах на ремиксовые версии песен " Скрябина " . Решение коснулось выплат за 2017 год в размере 68,5 тысяч гривен, которые лейбл перечислил компании правообладательницы за использование ремикс-версий треков.

Именно это формирует менее видимую для широкой аудитории часть рынка музыкального наследия. Права на произведения артиста после его смерти остаются полноценным коммерческим активом, который может генерировать значительные доходы и стать предметом длительных судебных споров. Объем средств, связанных с использованием такого каталога может достигать миллионов гривен в год, и это без учета доходов от кинопроектов, концертов и других форматов коммерческого использования музыкального наследия.

Сколько на самом деле платят стриминги

По оценкам музыкальной индустрии, украинскому исполнителю миллион прослушиваний на Spotify приносит приблизительно $700, когда YouTube Music около $1000, а Apple Music приблизительно 3000. Для сравнения: британскому артисту для заработка в 1000 евро на Apple Music нужно в четыре раза меньше прослушиваний, чем на украинском рынке. для региона.

В то же время, каталог "Скрябина" сохраняет стабильный коммерческий потенциал и не ограничивается спросом, сформированным исключительно ностальгией.

Аудитория "Скрябина" на Spotify составляет 347,9 тыс. ежемесячных слушателей, что соответствует уровню ряда активных современных украинских исполнителей. Такой масштаб аудитории сохраняется и спустя более десяти лет после смерти лидера группы.

Впрочем, каталог не всегда был доступен слушателям. В конце 2019 дискография "Скрябина" почти полностью исчезла с цифровых платформ из-за окончания контракта с предыдущим дистрибьютором, а весной 2025-го фанаты даже запускали петицию с просьбой вернуть песни на Spotify, откуда они снова частично исчезли. То есть даже с таким культовым каталогом поддержка присутствия на стримингах — это операционная работа, которую кто-то должен вести системно, а не является " наследством, которое само себя продает " .

Мерч, концерты и индустрия памяти

Кроме фильмов и стримов, вокруг имени Кузьмы существует целая инфраструктура регулярных мер. Концерты памяти формата "Скрябин Forever" с участием нового вокалиста группы и привлечением камерного оркестра проходят по городам Украины с билетами по цене от 180 грн и выше. Также концерты проходят в странах со значительной украинской диаспорой.

Кроме того, одна из львовских брендовых мастерских выпускает серию футболок, посвященных творчеству Скрябина, как b2c- и b2b-продукт, в том числе для корпоративных заказов. Масштаб этого направления значительно меньше кинопроката или стриминга, но также подтверждает тезис, что бренд "Кузьма" продолжает генерировать сопутствующие коммерческие продукты почти по всем классическим каналам музыкальной индустрии, например записи, живые выступления, лицензирование, мерч.

Есть ли в Украине рынок музыкального наследия

Собранные данные свидетельствуют о том, что рынок музыкального наследия в Украине уже сформировался, однако остается фрагментированным и недостаточно систематизированным. Пока он представлен преимущественно отдельными коммерческими практиками и правовыми кейсами, а не установившейся моделью управления музыкальными активами. Это отличает украинский рынок от американского и британского, где управление наследием известных артистов и музыкальными каталогами функционирует как отдельное направление бизнеса с профессиональным менеджментом и многомиллионными активами. Для примера:

в Украине нет офисов мейджор-лейблов типа Sony, Universal, Warner, которые обычно строят долгосрочные стратегии монетизации каталогов;

система коллективного управления авторскими правами ( роялти за публичное воспроизведение в кафе, гостиницах, радио) в стране работает слабо, и это касается не только наследия Кузьмы, но и других музыкантов в целом;

на украинском рынке основные деньги из посмертного каталога пока генерируют не стрим, а большие разовые события, например байопик, концерт-событие, юбилей, напоминающие аудитории об артистах и временно повышающие все сопутствующие показатели, в частности продажи билетов в кино, прослушивание, продажи мерчу.

"Кузьма: Страшно веселый" - это не просто дань памяти, а коммерчески просчитанный инфопривод: студия KNIFE! Films уже имеет отработанную модель байопиков об умерших и живых украинских музыкантах. Каждый новый фильм работает как самостоятельный кинопродукт, так и маркетинговый бустер для всего каталога артиста. Ностальгия в этом контексте становится одним из факторов коммерческой ценности музыкального наследия. Ее монетизация происходит с участием лейблов, дистрибьюторов, кинопродюсеров, правообладателей и других участников рынка. В то же время, распределение доходов и прав на использование творческого наследия может оставаться предметом длительных юридических споров, что демонстрирует, в частности, ситуация вокруг наследия Кузьмы.