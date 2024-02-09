Совет директоров – не то место, где владельцу должно быть комфортно

Начался второй сезон « Инсайдерских инсайтов». В этот раз ведущие с известными гостями будут заглядывать за кулисы совета директоров и попытаются разобраться с тем, как они функционируют. Ведущие проекта - эксперт и ментор по персональному брендингу Дмитрий Мельникович и Анастасия Бошко - исполнительный директор UCGA

Первой гостьей в новом сезоне стала Екатерина Мартыненко - эксперт по корпоративному управлению. Выбрали для вас самое интересное, а полный эфир можно просмотреть по ссылке.

Когда собственник вырастает с позиции СЕО

Любой бизнес состоит из собственника или собственников и наемного менеджмента. Когда собственник «вырастает» с позиции СЕО, отделяет от себя управление бизнесом, возникает необходимость урегулировать дела с наемным менеджментом. Тогда и возникает потребность в корпоративном управлении в его классическом понимании. Это своеобразная система, которая регулирует отношения между вкладывающим капиталом и теми, кто отвечает за управление этим капиталом.

Совет директоров возникает в бизнесе, который уже достиг определенного размера, постоянства, имеет свою историю и урегулированные процессы. На этом этапе бизнес либо масштабируется и растет, либо сталкивается с новыми вызовами.

В зависимости от стадии зрелости компании внедрение корпоративного управления может происходить в разных формах. Начальный уровень - Advisоry Board. А уже после него создают советы директоров или наблюдательные советы.

Но корпоративное управление в широком смысле – это не только советы. Это уровень управления, который состоит из взаимодействия со стейкхолдерами, инвесторами, а также управления рисками, налаживания отчетности и стратегирования.

Члены совета директоров привносят свою экспертизу и опыт

Актуальную стратегию для бизнеса нужно постоянно пересматривать и обновлять. Думаю, что во время ковида и за последние два года с начала полномасштабного вторжения все поняли, что такое понятие, как стратегия на 3-5 лет, утратило свою актуальность.

Наблюдательный совет или совет директоров осуществляет надзор за исполнением стратегии и оценивает ее выполнение менеджментом. Также потребность в таком формате управления возникает тогда, когда возникает стратегический инвестор. Совет должен подготовить бизнес для привлечения инвестора и найти такого инвестора. Поэтому ее владелец возлагает все ожидания относительно коммуникации и представления компании.

Составляющие персонального бренда директоров

Когда мы говорим о независимых директорах, то в контексте персонального бренда нужно заметить несколько вещей. К примеру, деловая репутация, рекомендации и опыт. Ведь член совета тем и ценен, что приходит в компанию с опытом в определенной области. Не менее важно образование и подтверждение того, что человек постоянно учится. Следующий пункт — так называемые soft skills, предполагающие навыки менторства, наставничества. Это уже тот уровень персональной зрелости человека, когда он готов делиться своим опытом.

Ценность совета директоров состоит в том, что решения здесь принимают коллегиально. И чем разнообразнее опыт тех людей, которые сидят за одним столом, тем качественнее будет принятие управленческого решения. Поэтому нужно иметь навык слушать друг друга и прислушиваться.

В корпоративное управление через нетворкинг и общественный сектор

В Европе и Америке распространена практика того, что если ты как управленец чувствуешь, что хочешь перейти на другой уровень и стать членом совета, то нужно начать с pro bono проектов.

из-за войны в Украине очень интенсивно развивается общественный сектор, создаются благотворительные фонды, общественные организации. И это как раз то, с чего следует начать. Это может быть первый опыт.

Сертифицированное обучение тоже дает очень многое понимание. Возможно, даже когда люди больше погружаются в тему корпоративного управления, они не всегда продолжают потом, потому что понимают, что это не их. Но это тоже полезный опыт и нетворкинг.

Корпоративный совет с нуля: какую модель выбрать

Двухуровневая модель – это когда есть менеджмент, наблюдательный совет и владельцы. Наблюдательный совет выполняет контрольные и надзорные функции по отношению к менеджменту. А когда мы говорим об одноуровневой структуре, то это такой совет директоров, в который входят и исполнительный менеджмент, и представители акционера. Это более мобильный орган с точки зрения принятия решений, потому что наблюдательный совет ретроспективный. Поэтому если это быстрорастущая компания, развивающаяся и ей нужна гибкость в принятии решений и скорость, то лучше выбрать одноуровневую модель.

Иметь или не иметь борд – это не решение менеджмента. Это решение и право собственников. Поэтому и задачи этого борда могут быть разные: от усиления экспертизы до менторинга менеджмента.

Менеджмент должен быть заинтересован в таком решении, ведь у компании, которая готова внедрять совет директоров, есть более понятные правила игры. И это позволяет работать всем в равных условиях.

Борд - стратегический актив компании

Если удачно подобранный борд, компания и собственник или собственники готовы к этому, это позволяет совершить квантовый скачок в управлении бизнесом. А также вырабатывает определенный имидж в глазах потенциального инвестора. Ведь каждый инвестор оценивает то, как управляют компанией, на каком этапе развития культура управления, существует совет директоров. Все это учитывается и влияет на количество привлеченных денег или стоимость бизнеса напрямую.

Очень важно делиться практиками корпоративного управления с украинским бизнесом. Это позволит ему стать лучше. Считаю, что лучший и более устойчивый бизнес — устойчивость Украины в целом и путь к победе.