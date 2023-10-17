Среди топ-менеджеров IT-компании из Львова обнаружили гражданина РФ: сотрудников заставляют молчать

Среди топ-менеджеров львовской ИТ-компании Eleks обнаружили россиянина. Поэтому сотрудников заставили подписать документ, согласно которому они должны избегать плохих высказываний по национальной принадлежности в отношении других работников.

Об этом пишет Ain.ua со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ситуацией в компании.

Как разгорался конфликт

Отмечается, что украинская компания ELEKS, которая входит в топ-10 ИТ-работодателей в Украине, заставила всех сотрудников подписаться под документом, согласно которому они должны избегать обобщений относительно коллег, среди прочего, по признакам национальной принадлежности.

Эти изменения произошли после конфликта, возникшего в коллективе во время одной из общекорпоративных Q&A-сессий. Некоторые сотрудники возмущаются и пугаются тем фактом, что в высшем звене менеджмента ELEKS работает руководитель с действующим гражданством РФ.

По информации от источников AIN.UA, топ-менеджмент компании имеет доступ к информации по оборонным проектам. И наличие граждан РФ среди C-level ELEKS из-за этого беспокоит сотрудников.

Российское гражданство

Один из топменеджеров компании ELEKS много лет живет и работает в Украине, а именно в ИТ-индустрии. Вместе с тем, до сих пор имеет активное российское гражданство, неоднократно путешествовал(а) в РФ – среди прочего, в Москву – уже после 2014 года, когда государство-террорист совершило вторжение на территорию Украины, аннексировало Крым и оккупировало территории Донецкой и Луганской областей. Эти факты проверены редакцией AIN.UA при поддержке OSINT-аналитиков Molfar. Вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, указанное лицо уехало в Польшу.

В апреле-мае 2023 года на одной из внутренней Q&A-сессий с топменеджментом ELEKS подняли вопрос, почему во время полномасштабной войны с РФ в компании на руководящей позиции работает человек с действующим гражданством РФ. Это вызвало реакцию коллектива: кто-то агрессивно выступал в защиту указанного лица, других это возмущало – в частности, сотрудников ELEKS, пострадавших от войны в Украине.

Как сообщают источники, оказалось, что значительная часть сотрудников не знали о российском гражданстве этого топ-менеджера, хотя этот человек работает в компании более 4 лет. Эта информация не скрывается, но и не афишируется – по словам источников, в ELEKS ни разу открыто этот факт не озвучивался. Для большинства участников сессии это стало открытием или неприятным шоком.

Руководство компании требовало подписать документ

Вскоре после этого случая все сотрудники ELEKS получили по почте документ, в котором руководство компании требовало подписать (скриншоты документа и рассылки есть в распоряжении AIN.UA). В нем среди прочего говорится, что в компании действует политика толерантности и недискриминации, в частности по национальным и языковым признакам.

Хотя такие политики являются обычным делом в сфере ИТ из-за работы в законодательном поле США, где к вопросам недискриминации относятся очень серьезно, многие сотрудники восприняли эту рассылку как попытку защитить россиян, заставить замолчать украинских специалистов. Ведь подписать документ всех сотрудников ELEKS обязали именно после этого скандала.

«Руководство никак не прокомментировало это (почему в руководстве компании работают россияне – ред.) – никакой аргументации в пользу пребывания в компании этого человека. А потом вдруг попросили подписать новую политику против дискриминации, согласно которой мы не можем открыто писать в чатах или даже собственных соцсетях, что ненавидим русскую. Чего это? С одной стороны, такие политики «толерантности» – обычное дело на международном рынке, и они есть у всех компаний. С другой стороны, мы в Украине, наши близкие воюют, мы прячемся от ракет, волонтерим – и нам даже нельзя открыто ненавидеть россиян? Лично я связываю это именно с тем, что в компании работает (имя лица с российским гражданством, которое занимает руководящую позицию в ELEKS – ред.)», – рассказывает один из источников.

Почему вдруг всех сотрудников попросили подписаться под данным документом после скандала с гражданами РФ в руководстве, в ELEKS не уточнили. На вопросы о санкциях, которые могут применяться к сотрудникам в случае нарушений положений Кодекса, ответили следующим образом:

«Соблюдение условий Кодекса ведения бизнеса группы компаний «Элекс» обязательно для всех представителей компании, однако у нас пока не было случаев нарушения условий по недопущению дискриминации, требующих применения каких-либо мер».

Запрет на найм россиян и украинцев с оккупированных территорий

Как рассказали AIN.UA источники, еще с 2013 года в компании ELEKS ввели неформальный запрет не нанимать россиян. С начала полномасштабного вторжения в 2022 году, в компанию также избегают нанимать белорусов.

Кроме того, по данным источников, с 2014 года действует неофициальное распоряжение не нанимать украинцев с временно оккупированных территорий. Между собой это объясняют тем, что такие люди могут быть завербованы российскими спецслужбами, поэтому есть риск утечки чувствительной информации из ELEKS в государство-агрессор.

«То есть украинцы, потерявшие все, сбежавшие из оккупации, не могут получить работу. А россиянка, регулярно катающаяся в Москву, работает на руководящей должности? Это когнитивный диссонанс, который не укладывается в голове», – комментирует один из источников.

С 2022 года, по данным источников, неофициальное распоряжение не брать на работу украинцев (не только так называемых «ЛНР/ДНР» и Крыма, а со всей Украины) аргументируют стратегией «go global» – ELEKS ориентируется на международный рынок, поэтому предпочитает локальным специалистам на рынках, где у нее открыты офисы. С прагматичной точки зрения это объясняется тем, что клиенты не хотят, чтобы над их проектами работали из страны, где идет война, потому что это риск.

Руководство не реагирует на возмущение сотрудников

Кто-то из сотрудников ELEKS возмущает сам факт наличия граждан России в руководящем составе ELEKS. Других волнует то, что упоминание любых, даже минимальных кейсов сотрудничества с россиянами может негативно повлиять на репутацию (связи с россиянами – это фактор риска в нынешних реалиях). Также люди волнуются о возможности утечки корпоративной информации в спецслужбы РФ, в частности, что касается вопросов национальной безопасности.

Источники издания утверждают, что руководство ELEKS не реагирует на взволнованность подчиненных и отказывается принять меры. В то же время недовольным предлагается принять это как факт и не провоцировать конфликты. Сотрудники из Украины боятся открыто выступать против, чтобы не потерять работу. Ведь ситуация на ИТ-рынке труда в Украине очень сложная. Так что скандал утих. Но многие из тех, кто остается в ELEKS, недовольны работой в подчинении гражданину России.

СПРАВКА:

ELEKS – глобальный разработчик программного обеспечения. Компания основана в Украине, и хотя в настоящее время офисы за рубежом, подавляющая часть сотрудников (около 1500 человек) сосредоточена в Украине.

С начала полномасштабного вторжения ELEKS многое донатит и поддерживает разнообразные волонтерские инициативы. Согласно информации на сайте, компания уже поддержала ВСУ на сумму более $1,8 млн. Также почти $1 млн перечислили в фонд «Вернись живым», более $2 млн собрали на прямую закупку оборудования по инициативе Help Ukraine, закрыли более 800 прямых запросов от военных.

Отдельно следует отметить работу ELEKS в оборонном направлении. Как раньше сообщал Forbes Ukraine, ELEKS много лет системно работает с Минобороны: компания разработала для него рекрутинговую систему «Оберег», помогала с IT‑инфраструктурой, предоставила в пользование военным госпиталям систему «Доктор ЭЛЕКС», разрабатывала систему навигации дронов без GPS-сигнала. В 2021 году основатель компании Алексей Скрипник стал советником гендиректора "Укроборонпрома" Юрия Гусева.