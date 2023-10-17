Серед топменеджерів IT-компанії зі Львова виявили громадянина РФ: співробітників змушують мовчати

Серед топменеджерів львівської ІТ-компанії Eleks виявили росіянина. Через це співробітників змусили підписати документ, згідно з яким вони повинні уникати поганих висловлювань за національною приналежністю щодо інших працівників.

Про це пише Ain.ua з посиланням на анонімні джерела, що знайомі з ситуацією в компанії.

Що спричинило конфлікт

Зазначається, що українська компанія ELEKS, яка входить до топ-10 ІТ-роботодавців в Україні, змусила всіх співробітників підписатися під документом, згідно з яким вони повинні уникати «узагальнень» щодо колег, серед іншого, за ознаками національної приналежності.

Ці зміни стались після конфлікту, який виник в колективі під час однієї з загальнокорпоративних Q&A-сесій. Деяких співробітників обурює та лякає той факт, що у вищій ланці менеджменту ELEKS працює керівник з чинним громадянством РФ.

За інформацією від джерел AIN.UA, топменеджмент компанії має доступ до інформації по оборонних проєктах. І наявність громадян РФ серед C-level ELEKS через це непокоїть співробітників.

Російське громадянство

Один(-на) з топменеджерів компанії ELEKS багато років живе та працює в Україні, а саме в ІТ-індустрії. Разом з тим, досі має активне російське громадянство, неодноразово подорожував(-ла) до РФ – серед іншого, до Москви – вже після 2014 року, коли держава-терорист здійснила вторгнення на територію України, анексувала Крим та окупувала території Донецької та Луганської областей. Ці факти перевірені редакцією AIN.UA за підтримки OSINT-аналітиків Molfar. Невдовзі після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, зазначена особа виїхала до Польщі.

В квітні-травні 2023 року на одній з внутрішній Q&A-сесій з топменеджментом ELEKS порушили питання, чому під час повномасштабної війни з РФ в компанії на керівній позиції працює людина з чинним громадянством РФ. Це викликало реакцію колективу: хтось агресивно виступав на захист вказаної особи, інших це обурювало – зокрема співробітників ELEKS, які постраждали від війни в Україні.

Як повідомляють джерела, виявилося, що значна частина співробітників не знали про російське громадянство цього топменеджера, хоча ця людина працює в компанії понад 4 роки. Ця інформація не приховується, але й не афішується – за словами джерел, в ELEKS жодного разу відкрито не озвучувався цей факт. Тож для більшості учасників сесії це стало відкриттям або неприємним шоком.

Керівництво компанії вимагало підписати документ

Невдовзі після цього випадку всі співробітники ELEKS отримали поштою документ, який керівництво компанії вимагало підписати (скріншоти документу та розсилки є в розпорядженні AIN.UA). В ньому серед іншого йдеться про те, що в компанії діє політика толерантності та недискримінації, зокрема за національними та мовними ознаками.

Хоча такі політики є звичайною справою в сфері ІТ через роботу в законодавчому полі США, де до питань недискримінації ставляться дуже серйозно, багато хто зі співробітників сприйняв цю розсилку як спробу захистити росіян, натомість змусити замовчати українських фахівців. Адже підписати документ всіх співробітників ELEKS зобовʼязали саме після вищезгаданого скандалу.

«Керівництво жодним чином не прокоментувало це (чому в керівництві компанії працюють росіяни – ред.) – жодної аргументації на користь перебування в компанії цієї людини. А потім раптом попросили підписати нову політику проти дискримінації, згідно з якою ми не можемо відкрито писати в чатах чи навіть власних соцмережах, що ненавидимо русню. Чого б це? З одного боку, такі політики «толерантності» – звичайна справа на міжнародному ринку і вони є у всіх компаній. З іншого, ми в Україні, наші близькі воюють, ми ховаємося від ракет, волонтеримо – і нам навіть не можна відкрито ненавидіти росіян? Особисто я повʼязую це саме з тим, що в компанії працює (імʼя особи з російським громадянством, яка займає керівну позицію в ELEKS – ред.)», – розповідає одне з джерел.

Чому раптом всіх співробітників попросили підписатися під даним документом після скандалу з громадянами РФ в керівництві, в ELEKS не уточнили. На питання стосовно санкцій, які можуть застосовуватися до співробітників в разі порушень положень Кодексу, відповіли наступним чином:

«Дотримання умов Кодексу ведення бізнесу групи компаній «Елекс» є обов’язковим для усіх представників компанії, однак у нас поки не було випадків порушення умов щодо недопущення дискримінації, котрі б вимагали застосування будь-яких заходів».

Заборона на найм росіян та українців з окупованих територій

Як розповіли AIN.UA джерела, ще з 2013 року в компанії ELEKS ввели неформальну заборону винаймати росіян. З початку повномасштабного вторгнення 2022 року, в компанію також уникають винаймати білорусів.

Окрім того, за даними джерел, з 2014 року діє неофіційне розпорядження не винаймати українців з тимчасово окупованих територій. Між собою це пояснюють тим, що такі люди можуть бути завербовані російськими спецслужбами, відтак є ризик витоку чутливої інформації з ELEKS до держави-агресора.

«Тобто українці, які втратили все, втекли з окупації, не можуть отримати роботу. А росіянка, яка регулярно катається в Москву, працює на керівній посаді? Це когнітивний дисонанс, який не вкладається в голові», – коментує одне з джерел.

З 2022 року, за даними джерел, неофіційне розпорядження не брати на роботу українців (не тільки з так званих «ЛНР/ДНР» та Криму, а з усієї України) аргументують стратегією «go global» – ELEKS орієнтується на міжнародний ринок, тому надає перевагу локальним спеціалістам на ринках, де у неї відкриті офіси. З прагматичної точки зору це пояснюється тим, що клієнти не хочуть, щоб над їхніми проєктами працювали з країни, де йде війна – бо це ризик.

Керівництво не реагує на обурення співробітників

Когось зі співробітників ELEKS обурює сам факт наявності громадян росії у керівному складі ELEKS. Інших хвилює те, що згадка будь-яких, навіть мінімальних кейсів співробітництва з росіянами може негативно вплинути на репутацію (адже звʼязки з росіянами – це фактор ризику в теперішніх реаліях). Також люди хвилюються щодо можливості витоку корпоративної інформації до спецслужб РФ, зокрема що стосується питань національної безпеки.

Джерела видання стверджують, що керівництво ELEKS не реагує на схвильованість підлеглих і відмовляється вжити заходів. Натомість незадоволеним пропонується прийняти це як факт і не провокувати конфліктів. Співробітники з України бояться відкрито виступати проти – щоб не втратити роботу. Адже ситуація на ІТ-ринку праці в Україні наразі дуже складна. Тож скандал вщух. Але багато з тих, хто лишається в ELEKS, незадоволені роботою у підпорядкуванні громадянину(-нці) Росії.

ДОВІДКА:

ELEKS – глобальний розробник програмного забезпечення. Компанія заснована в Україні, і хоча наразі має офіси за кордоном, переважна частина співробітників (близько 1500 людей) зосереджена в Україні.

З початку повномасштабного вторгнення ELEKS багато донатить і підтримує різноманітні волонтерські ініціативи. Відповідно до інформації на сайті, компанія вже підтримала ЗСУ на суму в понад $1,8 млн. Також майже $1 млн перерахували у фонд «Повернись живим», понад $2 млн зібрали на пряму закупівлю обладнання через ініціативу Help Ukraine, закрили понад 800 прямих запитів від військових.

Окремо варто відзначити роботу ELEKS в оборонному напрямку. Як раніше повідомляв Forbes Ukraine, ELEKS багато років системно працює із Міноборони: компанія розробила для нього рекрутингову систему «Оберіг», допомагала з IT‑інфраструктурою, надала у користування військовим шпиталям систему «Доктор ЕЛЕКС», розробляла систему навігації дронів без GPS‑сигналу. У 2021 році засновник компанії Олексій Скрипник став радником гендиректора «Укроборонпрому» Юрія Гусєва.