Терминалы "Черноморска" передадут в концессию: правительство возвращается к подготовке

Терминалы порта "Черноморск", расположенного в Одесской области, готовят к передаче в концессию. Об этом сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Он отметил, что это касается первого, контейнерного и пятого терминалов.

Соответствующий процесс начался еще до полномасштабного вторжения РФ, а сейчас его возобновляют. Подготовку техническо-экономического обоснования (ТЭО) профинансирует Глобальный инфраструктурный фонд, а экспертов и консультантов привлекают Европейский банк реконструкции и развития, а также Международная финансовая корпорация.

По словам Кубракова, благодаря концессии государство будет ежегодно получать концессионный взнос и стабильные поступления налогов в бюджет. Частное партнерство приведет к значительным инвестициям, позволит оптимизировать логистику перевозок, создаст рабочие места и повысит качество предоставления услуг.

В свою очередь, инвестор получит и уникальный инфраструктурный объект, профессиональное управление которым может сделать его одним из лучших в черноморском регионе.

Как добавил министр, после разработки ТЭО будет проведен конкурс среди желающих получить в концессию терминалы порта "Черноморск".

Кубраков напомнил, что в 2021 году Министерство инфраструктуры и ГП "Администрация морских портов Украины" передали в концессию имущество морских портов "Херсон" и "Ольвия". Однако полномасштабное вторжение РФ в Украину помешало активной работе этих объектов.