Термінали "Чорноморська" передадуть у концесію: уряд повертається до підготовки

Термінали порту "Чорноморськ", розташованого в Одеській області, готують до передачі у концесію. Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Він зазначив, що це стосуватиметься першого, контейнерного та п’ятого терміналів.

Відповідний процес розпочався ще до повномасштабного вторгнення РФ, а наразі його відновлюють. Підготовку технічно-економічного обґрунтування (ТЕО) профінансує Глобальний інфраструктурний фонд, а експертів і консультантів залучають Європейський банк реконструкції та розвитку а також Міжнародна фінансова корпорація.

За словами Кубракова, завдяки концесії держава щороку отримуватиме концесійний внесок та стабільні надходження податків до бюджету. Приватне партнерство призведе до значних інвестицій, дозволить оптимізувати логістику перевезень, створить робочі місця та підвищить якість надання послуг.

Своєю чергою інвестор отримає та унікальний інфраструктурний об’єкт, професійне управління яким може зробити його одним із найкращих у чорноморському регіоні.

Як додав міністр, після розробки ТЕО буде проведено конкурс серед бажаючих отримати в концесію термінали порту "Чорноморськ".

Кубраков нагадав, що у 2021 році Міністерство інфраструктури та ДП "Адміністрація морських портів України" передали в концесію майно морських портів "Херсон" та "Ольвія". Однак повномасштабне вторгнення РФ в Україну завадило активній роботі цих об’єктів.