Творим будущее: Kernel запустил 3-й сезон Open Agro University

Open Agro University – это образовательный проект ведущей украинской компании Kernel для специалистов нового поколения из сферы агро- и пищевой промышленности. Во время полномасштабного вторжения холдинг провел два сезона обучения, а 12 марта, несмотря на тяжелые обстоятельства, стартовало обучение третьего набора проекта

Новый сезон в Open Agro University начался с приветственных слов СЕО компании Евгения Осипова и Натальи Теряхиной, директора по персоналу Kernel. На встрече присутствовали выпускники и сотрудники холдинга, которые делились опытом со студентами и давали советы на время обучения. Мероприятие посетили представители университетов Полтавского Государственного Аграрного Университета, Национального Университета Биоресурсов и Природопользования, Национального Университета Пищевых Технологий, Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого, Днепровской Политехники, Восточноукраинского Национального Университета имени Владимира Даля. А также представители Проекта USAID "Экономическая поддержка Украины".

“Системное обучение в Kernel было начато еще 10 лет назад. С 2014 года мы начали активно привлекать студентов к нашим курсам. Это были первоначально агрономы и инженеры. За 10 лет программа обучения эволюционировала. Сейчас мы уже пришли в Open Agro University и сегодня открываем 3-й набор, – отмечает Евгений Осипов, СЕО компании. – Мы рады, что часть студентов, которые учились в университете, работают в Kernel и растут по карьерным ступеням.”

Выпускники 1-го сезона отмечают, что из года в год проект выглядит все более систематизированным и крутым. Команда Open Agro University мотивирована, чтобы быть лучшей на рынке и давать студентам практический опыт в комфортном формате.

Для поддержки молодого поколения Наталья Теряхина рассказала четыре зажигательных истории работников Kernel, которые пришли в компанию в самые сложные для Украины годы – 2008, 2014 и 2022. В речи Наталья отметила трех коллег на разных должностях: Назария Северского, Инженера-метролога на Староконстантиновском Гедза, Руководителя мехотряда Большая Улига Центрального кластера Дивизион агробизнеса, Евгения Николаева, Директора Полтавского ОЭЗ и Григория Капустяна, Директора Староконстантиновского ОЭЗ. Каждый прошел путь от молодого специалиста до руководящих должностей и профессионализма.

“Все коллеги пришли очень молодыми и без определенной цели чего хотят достичь, однако главное – НЕБЕЗРАЗЛИЧНЫМИ И ИНИЦИАТИВНЫМИ.

Каждый мог отложить решение, переждать, замереть, однако они делали то, что имели, использовали возможности и проявили инициативу, что привело к стремительному взлету их карьер. И это только начало, ведь все они молодые и амбициозные, поэтому продолжают расти и развиваться.

Я очень хочу верить, что сегодня именно тот день, который начнет историю успеха каждого из вас», — сказала Наталья Теряхина, директор по персоналу Kernel, в приветственной речи.

В новом учебном сезоне участники в течение 9 месяцев будут изучать теоретические и практические блоки, чтобы овладеть одной из 7 профессий: агроном, энергетик, инженер КВПтаА, инженер-механик агробизнеса и производства и инженер-технолог масла и службы качества. Около 100 студентов вчера приступили к обучению и в ноябре станут востребованными специалистами, которые будут создавать агро и производство будущего.