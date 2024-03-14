Творимо виробництво майбутнього: Kernel запустив 3-й сезон Open Agro University

Open Agro University – це освітній проєкт від провідної української компанії Kernel для спеціалістів нового покоління зі сфери агро- та харчової промисловості. Під час повномасштабного вторгнення холдинг провів два сезони навчання, а 12 березня, не дивлячись на важкі обставини, стартувало навчання третього набору проєкту

Новий сезон в Open Agro University розпочався з привітальних слів СЕО компанії Євгена Осипова та Наталії Теряхіної, Директора з персоналу Kernel. На зустрічі були присутні випускники, та співробітники холдингу, які ділились досвідом зі студентами та давали поради на час навчання. Захід відвідали представники університетів: Полтавського Державного Аграрного Університету, Національного Університету Біоресурсів і Природокористування, Національного Університету Харчових Технологій, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Дніпровської Політехніки, Східноукраїнського Національного Університету імені Володимира Даля. А також представники Проєкту USAID "Економічна підтримка України".

“Системні навчання в Kernel були започатковані ще 10 років тому. З 2014 року ми почали активно залучати студентів до наших курсів. Це були спочатку агрономи та інженери. За 10 років програма навчання еволюціонувала. Зараз ми вже прийшли до Open Agro University, і сьогодні відкриваємо 3-й набір, – зазначає Євген Осипов, СЕО компанії. – Ми раді, що частину студентів, які навчались в університеті працюють в Kernel та зростають по кар’єрних сходинках.”

Випускники 1-го сезону відзначають, що з року в рік проєкт виглядає все більш систематизованим і крутим. Команда Open Agro University мотивована, щоб бути кращою на ринку та давати студентам практичний досвід в комфортному форматі.

Задля підтримки молодого покоління Наталія Теряхіна розповіла чотири запалюючі історії працівників Kernel, які прийшли в компанію в найскладніші для України роки – 2008, 2014 та 2022. У промові Наталя відзначила трьох колег на різних посадах: Назарія Сіверського, Інженера-метролога на Старокостянтинівському ОЕЗ, Миколу Гедза, Керівника мехзагону Велика Вулига Центрального кластеру Дивізіону агробізнесу, Євгена Ніколаєва, Директора Полтавського ОЕЗ та Григорія Капустяна, Директора Старокостянтинівського ОЕЗ. Кожен пройшов шлях від молодого фахівця до керівних посад та професійності.

“Всі колеги прийшли дуже молодими і без визначеної мети чого хочуть досягти, проте головне – НЕБАЙДУЖИМИ ТА ІНІЦІАТИВНИМИ.

Кожен міг відкласти рішення, перечекати, завмерти, проте вони робили те, що мали, використали можливості та виявили ініціативу, що й призвело до стрімкого злету їх кар’єр. І це ж тільки початок, адже всі вони молоді та амбітні, тож продовжують зростати і розвиватися.

Я дуже хочу вірити, що сьогодні саме той день, який розпочне історію успіху кожного з вас“ — сказала Наталія Теряхіна, Директор з персоналу Kernel, в привітальній промові.

В новому навчальному сезоні учасники протягом 9 місяців будуть вивчати теоретичні та практичні блоки, щоб опанувати одну з 7 професій: агроном, енергетик, інженер КВПтаА, інженер-механік агробізнесу та виробництва та інженер-технолог олії та служби якості. Близько 100 студентів вчора розпочали навчання та в листопаді стануть затребуваними спеціалістами, які будуть творити агро і виробництво майбутнього.