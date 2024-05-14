Uklon прекратил работу в Азербайджане: каковы причины и что дальше

Украинский сервис вызова такси Uklon приостановил работу в Баку. Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на CEO компании Сергея Гришкова. Причиной такого шага названа нестабильность рынка, связанная с возможными законодательными изменениями.

Напомним, что о выходе на рынок Азербайджана Uklon объявил в мае 2023 года. Для этого был привлечен местный партнер - онлайн-платформа Umico, объединяющая функционал трех направлений в единую экосистему: маркетплейс, систему лояльности (кэшбек-сервис) и мобильный банк. Сотрудничество с Umico предполагало привлечение к Uklon клиентов, которые могли рассчитываться за поездки накопленными бонусами.

В первые месяцы работы сервис показывал неплохие результаты, выдерживая конкуренцию с другими игроками на рынке, но со временем руководство Uklon окончательно поняло, что будущего для сервиса в Баку нет.

Причины ухода из Азербайджана

По словам Гришкова, сейчас в Азербайджане обсуждается введение новых правил на рынке райд-хейлинга: речь может идти об ограничении возраста автомобилей, которые можно будет привлекать к таким сервисам, места их регистрации и количества лицензий.

"Мы с партнером видим то количество изменений, которое происходит на рынке. Появилось очень много законопроектов, изменений и инициатив, которые могут влиять на этот рынок. Идут разговоры о квотировании, но кто получит лицензии? Если решат, что должно быть 5 тысяч лицензий на 5 тысяч автомобилей, так кому их предоставят? Эти и другие вещи будут влиять на нашу способность вести бизнес в стране", – отмечает бизнесмен.

Окончательно Uklon уйдет из страны после подписания соглашения о продаже своей доли партнерам из Pasha Holding – инвестиционного холдинга, в который входит Umico. Как пояснил Гришков, партнеры увидели, что сервис такси прекрасно дополняет их продукты, поэтому они будут "двигаться в этом направлении, но с другой бизнес-моделью, с другими подходами".

Uklon не разглашает, какую сумму инвестировал в Азербайджан, но "речь идет о миллионах долларов", причем именно собственных средств компании. При этом прибыль, по словам гендиректора, в этой нише следует ожидать "где-то только с третьего года работы".

Ситуацию же эту, по словам Гришкова, не стоит сравнивать с неудачей экспансии на рынок Молдовы, поскольку та произошла из-за начала полномасштабной войны, когда главной целью Uklon было сохранить бизнес в Украине.

Что с бизнесом в Ташкенте

Ныне же компания решила сконцентрироваться на инвестициях и работе в Узбекистане, который остался единственным иностранным направлением Uklon. Как отмечает руководитель сервиса, было бы глупо инвестировать в новый рынок, пока не станет ясно, будет ли компания приносить прибыль в Украине.

Пока формируется лишь шорт-лист потенциальных стран для экспансии: конкретику в компании не озвучивают, указывая только на главные треки - Центральную Азию и Европейский союз.

Результаты работы Uklon в Ташкенте, по словам Гришкова, "очень хорошие", и этот кейс компания считает успешным: сейчас узбекская столица занимает второе место после Киева по количеству заказов.

В отличие от Азербайджана, в Узбекистан компания заходила без партнера, и за первые месяцы работы сервис показал значительный рост, в несколько раз перевыполнив изначальные планы по количеству заказов по инвестициям. Несмотря на первоначальный успех, руководство Uklon понимает, что несколько лет сервис будет выходить в "операционный ноль", после чего инвестиции начнут возвращаться.

По словам Гришкова, конкурентным преимуществом Ташкента по сравнению с Баку являются понятные правила игры на рынке и прозрачная законодательная база. Команда менее чем за год изучила клиентский опыт и паттерны поведения пользователей. Соответственно, руководство пересмотрело свои инвестиционные планы и увеличило их по отношению к этому региону.

Среди сложностей на местном рынке оказалось то, что в городе был только один крупный игрок – российский "Яндекс", ввиду чего водители не использовали другие приложения, как это делают, например, их украинские коллеги. Uklon пришлось приучать водителей заходить в приложение, мотивируя их бонусами, даже если они не выполняли заказ, а просто находились в приложении.

Предыдущие попытки Uklon работать вне Украины

Считается, что впервые Uklon попытался выйти за пределы Украины на рынок Грузии – в 2017 году. Однако основатели компании утверждают, что проект в Тбилиси был отдельным, не связанным с Uklon. Впрочем, год спустя он завершился.

Первой официальной попыткой экспансии Uklon можно считать выход на рынок Молдовы в конце 2021 года. Компания запустила сервис райд-хэйлинга в Кишиневе, подготовив бизнес модель, определив ключевые показатели эффективности и открыв локальный офис. Был привлечен местный партнер, который должен был помочь с запуском и консультировать по правовым вопросам.

Несмотря на первоначальный успех, полномасштабное вторжение России в Украину усложнило дальнейшее развитие сервиса в Молдове. Это побудило основателей Uklon рассмотреть франчайзинговую модель для экспансии в страны Балтии, Польше, Словакии и Чехии. Однако, не найдя партнеров, компания решила самостоятельно выходить на новые рынки, что и было сделано в Азербайджане и Узбекистане.