Uklon зупинив роботу в Азербайджані: які причини та що далі

Український сервіс виклику таксі Uklon зупинив роботу в Баку. Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на CEO компанії Сергія Гришкова. Причиною такого кроку названо нестабільність ринку, повʼязану з можливими законодавчими змінами.

Нагадаємо, що про вихід на ринок Азербайджану Uklon оголосив у травні 2023 року. Для цього було залучено місцевого партнера - онлайн-платформу Umico, що об'єднує функціонал трьох напрямків у єдину екосистему: маркетплейс, систему лояльності (кешбек-сервіс) та мобільний банк. Співпраця з Umico передбачала залучення до Uklon клієнтів, які могли розраховуватися за поїздки накопиченими бонусами.

Зазначається, що в перші місяці роботи сервіс показував непогані результати, витримуючи конкуренцію з іншими гравцями на ринку, але з часом керівництво Uklon остаточно зрозуміло, що майбутнього для сервісу в Баку немає.

Причини виходу з Азербайджану

За словами Гришкова, зараз в Азербайджані обговорюється запровадження нових правил на ринку райд-хейлінгу: мова може йти про обмеження віку автомобілів, які можна буде залучати до таких сервісів, місця їхньої реєстрації та кількість ліцензій.

"Ми з партнером бачимо ту кількість змін, яка відбувається на ринку. З'явилося дуже багато законопроєктів, змін та ініціатив, які можуть впливати на цей ринок. Ідуть розмови про квотування, але хто отримає ліцензії? Якщо вирішать, що має бути 5 тисяч ліцензій на 5 тисяч автомобілів, то кому їх нададуть? Ці та інші речі впливатиму на нашу здатність вести бізнес у країні", – зазначає бізнесмен.

Остаточно Uklon вийде з країни після підписання угоди про продаж своєї частки партнерам з Pasha Holding - інвестиційного холдингу, до якого входить Umico. Як пояснив Гришков, партнери побачили, що сервіс таксі чудово доповнює їхні продукти, тому вони "рухатимуться в цьому напрямку, але з іншою бізнес-моделлю, з іншими підходами".

Uklon не розголошує, яку суму інвестував у Азербайджан, але "мова йде про мільйони доларів", причому саме власних коштів компанії. Натомість прибуток, за словами гендиректора, у цій ніші варто очікувати "десь тільки з третього року роботи".

Ситуацію ж цю, за словами Гришкова, не варто порівнювати з невдачею експансії на ринок Молдови, оскільки та трапилася через початок повномасштабної війни, коли головною метою Uklon було зберегти бізнес в Україні.

Що з бізнесом у Ташкенті

Наразі компанія вирішила сконцентруватися на інвестиціях та роботі в Узбекистані, який залишився єдиним іноземним напрямком Uklon. Як зазначає керівник сервісу, було б нерозумно інвестувати в новий ринок, доки не стане зрозуміло, чи буде компанія приносити прибуток в Україні.

Наразі формується лише шорт-ліст потенційних країн для експансії: конкретику в компанії не озвучують, вказуючи лише на головні треки - Центральну Азію та Європейський союз.

Результати ж роботи Uklon в Ташкенті, за словами Гришкова, "дуже хороші", і цей кейс компанія вважає успішним: наразі узбецька столиця посідає друге місце після Києва за кількістю замовлень.

На відміну від Азербайджану, в Узбекистан компанія заходила без партнера, і за перші місяці роботи сервіс показав значне зростання, у кілька разів перевиконавши першочергові плани щодо кількості замовлень відносно інвестицій. Попри початковий успіх, керівництво Uklon розуміє, що кілька років сервіс виходитиме в "операційний нуль", після чого інвестиції почнуть повертатися.

За словами Гришкова, конкурентною перевагою Ташкента порівняно з Баку є зрозумілі правила гри на ринку та прозора законодавча база. Команда менш ніж за рік вивчила клієнтський досвід і патерни поведінки користувачів. Відповідно керівництво переглянуло свої інвестиційні плани та збільшило їх щодо цього регіону.

Серед складностей на місцевому ринку виявилося те, що у місті був лише один великий гравець – російський "Яндекс", тому водії не використовували інші застосунки, як це роблять, наприклад, їх українські колеги. Uklon довелося привчати водіїв заходити у застосунок, мотивуючи їх бонусами, навіть якщо вони не виконували замовлення, а просто перебували в застосунку.

Попередні спроби Uklon працювати поза Україною

Вважається, що вперше Uklon спробував вийти за межі України на ринок Грузії - у 2017 році. Проте засновники компанії стверджують, що проект у Тбілісі був окремим, не пов'язаним з Uklon. Втім, через рік він завершився.

Першою офіційною спробою експансії Uklon можна вважати вихід на ринок Молдови наприкінці 2021 року. Компанія запустила сервіс райд-хейлінгу в Кишиневі, підготувавши бізнес-модель, визначивши ключові показники ефективності та відкривши локальний офіс. Було залучено місцевого партнера, який мав допомогти з запуском та консультувати з правових питань.

Незважаючи на початковий успіх, повномасштабне вторгнення Росії в Україну ускладнило подальший розвиток сервісу в Молдові. Це спонукало засновників Uklon розглянути франчайзингову модель для експансії в країни Балтії, Польщі, Словаччини та Чехії. Проте, не знайшовши партнерів, компанія вирішила самостійно виходити на нові ринки, що й було зроблено в Азербайджані та Узбекистані.