"Украинский бизнес – это не только одни ангелочки". Бизнес-омбудсмен Роман Ващук рассказывает о проблемах отечественных и иностранных компаний

Почему предприниматели активно жалуются на действия налоговиков и таможенников? Как улучшить инвестиционный климат в Украине во время войны и заинтересовать иностранцев активнее вкладывать средства в новые бизнес-проекты? Сможет ли наша страна стать членом Евросоюза до 2030 года и что для этого нужно сделать? Об этом бизнес-омбудсмен Роман Ващук рассказал в интервью Delo.ua.

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О жалобах украинского бизнеса

Бизнес в Украине уже научился работать в условиях войны, но проблем все равно не стало меньше. Расскажите, с какими проблемами чаще всего обращаются к вам предприниматели?

– Да, сейчас бизнес работает, но возвращается много старых проблем. К примеру, в конце года традиционно появляются проблемы с системой НДС. Речь идет о приостановлении налоговых накладных. В этом году также могут возникнуть эти вопросы. Я считаю, что такие процессы становятся достаточно сильными ударами для украинской экономики, которая не может нормально работать.

Но в последнее время украинский бизнес пытается решить проблемы по другим налоговым вопросам. Согласно результатам отчета Совета бизнес-омбудсмена за третий квартал 2023 года, предприниматели больше всего жалуются на возобновляемые теперь налоговые проверки. На этом фоне стало меньше вопросов, касающихся системы НДС.

Кто к вам обращается за помощью? Это в основном бизнес с украинскими или иностранными инвестициями, большой или малый?

– Преимущественно 80-85% наших клиентов – это украинские предприятия. А 15-20% – это компании с иностранными инвестициями. Эти пропорции могут меняться, в зависимости от квартала.

Также чаще всего в Совет бизнес-омбудсмена обращаются малые и средние предприятия. Таких жалоб примерно 2/3 от всех заявок. Жалоб от крупных компаний меньше – около трети от всех обращений.

Но наша команда работает с представителями разного бизнеса. Это могут быть единоличные ФЛП и транснациональные корпорации.

К примеру, в третьем квартале 2023 года Совет бизнес-омбудсмена решал вопросы для таких компаний, как Kernel, OККО. Но также мы работаем с частными предпринимателями, скажем, из Сумской и Черкасской областей.

А какие сегменты экономики чаще всего представляют компании, приходящие за помощью к бизнес-омбудсмену?

– Сейчас это фактически оптовая торговля. Речь идет об импортерах и экспортерах, поскольку такие компании могут иметь много проблем с налоговой и таможней. Также жалобы поступают от представителей ритейла, сельского хозяйства.

О проблемах в налоговой системе

Многие жалобы бизнеса касаются налоговых вопросов. Почему эти проблемы исторически находятся в топе? Налоговая не хочет идти навстречу? А если система нуждается в коренных изменениях, то каких именно?

– Это грустно, но факт. В нашей команде инспекторы работают по 7-8 лет. Они пережили очень много руководителей в налоговой системе. Считаю, что постоянная ротация руководителей является одной из проблем, не позволяющая реализовывать последовательную стратегию развития налоговой системы.

В целом, украинская налоговая система не страшна с точки зрения процентов налогов. У нас средний уровень налогов, если сравнивать с налогами в мире. Думаю, многие вынужденные переселенцы за границей это поняли, поэтому многие из них пытаются сохранить налоговый статус в Украине, ведь это выгодно.

Но проблема украинской налоговой системы состоит в том, что она непредсказуема. То есть в любой момент предприниматели могут получить проверки или другие проблемы.

Такие ситуации могут доходить до абсурда. Недавно я просматривал одно из наших неуспешных дел. В Киеве работает пекарня, которая печет булочки. Очевидно, не все они продаются, так что где-то 10-20% возвращается.

Вдруг один из налоговых органов решил, что это не хозяйственные расходы. То есть, выпекание непродающихся булочек не относится к хозяйственным функциям. Поэтому когда пекарня получает обратно эти булочки, она получает некую, по мнению налоговой, "прибыль", с которой нужно еще раз заплатить налоги.

В общем это попытка зацепиться за что-то, найти причину. А дальше уже доначислить какие-нибудь налоги.

Такие ситуации напоминают заколдованный круг, поскольку, если дело доходит до суда, налоговая проигрывает их в 80-90% случаев. Но налоговые инспекторы все равно пытаются сражаться до конца, чтобы доказать что-то руководству и добить тот несчастный бизнес.

Для понимания: бывают кейсы, где налоговая уже в пятый раз (!) подает апелляцию на том же судебном уровне. То есть предприятие выиграло суд, теперь суд не принимает апелляцию от налоговиков. Но они все равно подают новые апелляции, платят судебный сбор за счет налогоплательщиков. Все это делается для того, чтобы только не выплачивать деньги, которые были неправомерно взысканы. Это иначе как процедурным злоупотреблением не назовешь.

Как можно решить структурные проблемы налоговой системы? Что нужно сделать?

– В налоговой системе работают специалисты, которые могут предлагать рациональные идеи. Наша команда всегда поддерживает подобные предложения.

Но, чтобы налоговая инфраструктура работала эффективно, нужно решать определенные системные проблемы. К примеру, инспекторы должны работать в режиме нормального сервиса в течение бюджетного года, а не пытаться взыскать максимум налогов с бизнеса или выполнить неофициальные показатели любой ценой.

Для этого нужно избавиться от двойной системы стимулов, когда одна из них – официальная, а другая – неофициальная. Сейчас налоговики должны их выполнять, чтобы обеспечить карьерный рост.

Как изменить правила игры? Среди прочего нужно повысить зарплаты налоговым инспекторам. Приведу пример: на таможне люди зарабатывают где-то 11-16 тыс. грн. В то же время они пропускают сквозь свои руки товаропотоки на миллионы и миллиарды долларов. Это большой коррупционный риск. Особенно если принять во внимание, что проверяющие чиновников зарабатывают в 3-5 раз больше. Поэтому важно найти в этом вопросе определенный баланс.

Если в налоговой системе будут более высокие зарплаты, понятна и длительная стратегия развития, а также не будет двойных стандартов по уровню сбора налогов с бизнеса, тогда есть надежда, что многие вопросы удастся решить.

О ситуации на украинской таможне

Бизнес также жалуется на проблемы во взаимодействии с таможней. Из-за полномасштабной войны эта тема стала очень острой, потому что изменились логистические пути, а загруженность авто- и т.д. в направлении ЕС зашкаливает. Сейчас к этому добавилась проблема блокировки пунктов пропуска польскими перевозчиками. Как вы думаете, как можно системно решить таможенные проблемы для бизнеса?

– Первые месяцы после 24 февраля мы видели желание быстро взаимодействовать между представителями польской и украинской таможни. То есть движение товаров было налажено таким образом, чтобы обходить лишние бюрократические процессы. Но потом начались проблемы: думаю, в Украине это связано с фискальным давлением на бизнес, с польской стороны – эмоциональным выгоранием. Все это привело к досадным проблемам на границе с ЕС.

Как я вижу эту ситуацию? Думаю, что забастовщики на границе не являются представителями крупных польских компаний. Скорее всего, это небольшие перевозчики, но с поддержкой определенных антиукраинских сил.

Ситуация усугубляется тем, что сейчас никто не хочет и не может в Польше принять политическое решение и разрешить эту ситуацию. Тем более что новое правительство еще не сформировано. Поэтому нужно время, чтобы решить вопрос с бастующими.

А если говорить о проблемах непосредственно на украинской таможне…

– На украинской таможне существует такая проблема как дорисовка таможенной стоимости. Это серьезная повседневная проблема. Таможенники могут посмотреть на товар и, например, сказать: "Мы не принимаем ваш пакет, потому что нет всех документов". При этом речь может идти о каких-то бумагах на транспорт, товары, заказы. Но в законодательстве не указано, что эти документы нужно подготовить для таможни. Далее таможенники могут переходить на так называемый резервный метод, когда сами определяют стоимость товара.

Такая схема позволяет на таможне увеличить ежемесячную норму налоговых поступлений. Если кто-то из бизнеса не хочет быть участником этого звена, нужно идти в суд. Но суд может длиться 1-1,5 года, за это время предприниматели тратят деньги, время, нервы.

Следует повышать зарплату таможенникам, как я говорил в случае налоговиков. А чтобы граница с ЕС работала как часы, стоит увеличить количество пунктов пересечения между странами. Это снизит нагрузку с таможенников и улучшит ситуацию с очередями.

Мы постоянно говорим о жалобах украинского бизнеса. Но среди предпринимателей много и тех, кто пытается действительно минимизировать свои доходы, чтобы не платить много денег в бюджет. Считаете ли вы эффективной борьбу контролирующих органов именно с такими компаниями?

- Хочу отметить, что украинский бизнес – это не одни только ангелочки. Налоговики и таможенники не без основания ищут схемы, по которым предприниматели могут скрывать свой доход. Но когда инспекторы ищут злоупотребления, они часто обходят больших нарушителей и сосредоточиваются на "серой зоне" или официально работающих компаниях. Кстати, те предприятия, которые работают по-белому, к их документации проще зацепиться по каким-то формальным признакам, поскольку все бумаги у инспекторов имеются.

Каков выход в данной ситуации? Правоохранительные органы должны сосредоточиться на крупнейших нарушителях, тогда реально искоренить схемы, которые использует бизнес для сокрытия доходов. Это поможет получить хорошие экономические эффекты от этого процесса.

О коррупции и перспективах евроинтеграции

Поговорим о коррупции. На фоне громких коррупционных скандалов в Украине возникает логичный вопрос: существуют ли эффективные механизмы борьбы с коррупцией, которые позволят искоренить эту проблему в нашей стране? Может, стоит использовать опыт других стран?

– Мне кажется, что Украина может искоренить коррупцию. Для этого следует привести два примера.

Первый пример. В течение последнего года был наведен порядок в вопросе подакцизных товаров, в частности, табака, бензина и т.д. Это удалось сделать в большой степени благодаря давлению депутатов. Теперь налоги можно больше собирать даже в тех структурах, которые раньше были неприкосновенными.

Все это доказывает: если политическая и исполнительная власть вместе запряжена, реально добиться хороших результатов.

Второй пример. Несколько лет назад было много нареканий на возможность получить разрешения на строительство. Но потом появилась оцифрованная процедура в "Дії", поэтому проблема была решена. К примеру, в третьем квартале 2023 года наша команда не получила ни одной жалобы относительно разрешений на строительство.

Все это доказывает, что в Украине можно проводить реформы, которые помогут минимизировать риски коррупции.

Но требуются структурные изменения. Необходимо, чтобы люди во власти и бизнесе поняли, что пора отказаться от ручного управления потоками. Это важно делать уже сейчас, поскольку Украина находится на этапе начала переговоров по вступлению в ЕС. В скором времени страна может стать внутренней частью европейских механизмов. Поэтому теперь уже недостаточно просто принимать хорошие законы, необходимо менять мышление и принимать европейские ценности. Другого пути нет, ведь снисхождения от ЕС уже не будет. Итак, если хочешь стать частью Европы, нужно меняться уже сейчас.

Раз говорим об евроинтеграционных процессах, у меня вопрос: по-вашему, может ли Украина стать членом ЕС уже в 2030 году? У нас большой багаж проблем: нужно избавиться от коррупции, победить в полномасштабной войне, адаптировать украинское законодательство к стандартам ЕС. Так что 2030 год для Украины – это реалистичный сценарий?

- Думаю, что у Украины есть возможность вступить в ЕС в период до 2030 года. Но для этого страна должна действовать по определенной стратегии. В этом направлении будет полезен опыт Польши.

Когда-то я разговаривал с ректором одного колледжа в Польше. В свое время она была польской Ольгой Стефанишиной. Тогда она рассказала об их опыте евроинтеграции: "Мы понимали, что Польша была крупнейшей страной среди тех, кто вел переговоры по вступлению в ЕС. Поэтому мы строили переговорные стратегии, координируя свои действия с другими странами".

Украина тоже может идти по этому пути евроинтеграции. Украинцы должны понимать, что их страна очень велика как с точки зрения территории, так и с точки зрения экономического потенциала. При этом она настолько велика, как все остальные страны вместе, что сейчас являются кандидатами в ЕС.

Сегодня Украина стала своего рода лидером велогонки. Поэтому если она хочет и дальше быть успешной в ведении евроинтеграционных переговоров, должна договариваться не только один на один с Брюсселем, но и делать это в координации с другими странами – например, Сербией, Черногорией и т.д.

Все эти государства имеют большой опыт переговоров с ЕС, поэтому они могут поделиться своим опытом решения проблем. Такой подход позволит Украине использовать стратегию группового взаимодействия для эффективного продвижения в ЕС, а также поможет Киеву усилить позиции лидера в процессе переговоров.

Об инвестклимате и планах в 2024 году

Несмотря на полномасштабную войну, в Украине работают компании с иностранными инвестициями. Расскажите, с какими вопросами они чаще всего обращаются? Реально ли в условиях войны улучшить инвестиционный климат в Украине, чтобы инвесторы начали активнее реализовывать бизнес-проекты еще до победы?

– Те иностранцы, которые уже давно начали бизнес в Украине, они акклиматизировались. Я общаюсь с торговыми палатами ЕС, США, Польши и т.д. Мне неизвестна почти ни одна фирма из ассоциаций, которая покинула Украину после 24 февраля. Так что в стране реально делать бизнес даже во время войны. Просто иногда предприниматели должны направлять свои ресурсы в виде времени и денег на непроизводительные вещи, чтобы защитить бизнес от проблем, например, с налоговой или таможней. Это реалии.

Теперь о возможностях. Реально ли сейчас увеличить долю иностранного капитала в украинских бизнес-проектах? Реально. Нужна помощь инвестиционных нянь, чтобы они активнее привлекали иностранных инвесторов, в частности из Варшавы или Торонто для сотрудничества в Украине.

Но не получится создать отдельные островки, на которых будут жить счастливые иностранные инвесторы, а вокруг останутся непредсказуемость и недовольство. Поэтому параллельно с инвестициями должно состояться общее лечение бизнес-климата в Украине. Тогда инвестиционный климат гарантированно улучшится.

В общем, хочу отметить, что существует большой интерес к украинскому рынку со стороны иностранцев. Такие наблюдения сделал недавно, когда был в Варшаве. Там прошла крупная торговая выставка. Многие компании из Дании, Румынии, Нидерландов, Германии и т.д. Все интересуются, как зайти на украинский рынок на волне обновления страны. Они готовы заранее вложить ресурс – как корпоративный, так и государственный – чтобы стать участниками этих процессов. Такие переговоры уже проходят.

Главное, надо понимать, что мировой бизнес не устал от Украины. Многие иностранные компании работают в стране. Также есть очередь из заинтересованных предприятий, желающих зайти на украинский рынок. Так что существуют довольно неплохие перспективы для привлечения иностранных инвестиций.

Поговорим о планах вашей команды. Положение о бизнес-омбудсмене интегрируется в украинское законодательство. Как эти новации повлияют на трансформацию Совета бизнес-омбудсмена в ближайшее время? Какие планы вашей команды на 2024 год?

– Планов много. С одной стороны, наша команда работает с Министерством экономики по постановлению и положению о Совете бизнес-омбудсмена. В результате, наша организация будет называться учреждением.

С другой стороны, мы активно сотрудничаем с Агентством восстановления над будущими проектами. В частности, наша команда планирует применить опыт:

чтобы создать условия для развития бизнеса на этапе восстановления Украины.

чтобы ликвидировать возможные ловушки для компаний, которые могут появляться при изменении законодательства или других новшествах на этапе обновления.

Такая стратегия позволит быстро запустить процесс полноценного восстановления Украины и избавиться от сложных препятствий.