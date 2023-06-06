В 2023 году российские хакеры активно атакуют сайты госорганов и критической инфраструктуры - Госспецсвязи

С начала 2023 интенсивность атак на информационную инфраструктуру Украины остается на стабильном уровне. Исключение – начало января, поскольку в этот месяц снижение количества атак является традицией, связанной с "длинными выходными" на новогодние праздники. Об этом издании Delo.ua рассказывает в статье "Цифровые войны. Как Украина защищает свои секреты от киберврога".

Как рассказали Delo.ua в пресс-службе Госспецсвязи, российские хакеры в погонах только в прошлом году нарушили традицию атак в январе. Тогда активность атак в начале года, как часть подготовки к полномасштабному вторжению, была очень высокой.

В целом, соседняя страна ведет себя в киберпространстве как государство-террорист. Российские кибератаки в Украине часто координируются с наземными и воздушными ударами по гражданской инфраструктуре. Также хакеры используют информационно психологические операции.

"С начала вторжения в киберпространстве, отсчет которого мы ведем с 14-го января 2022 года, с атаки на ряд сайтов государственных органов, враг целью ставил уничтожение нашей информационной инфраструктуры. Цели, стоящие перед российскими хакерами, отвечают общим целям российской военной агрессии ", – обращают внимание в пресс-службе Госспецсвязи.

Следует отметить, что основной мишенью российских киберпреступников является гражданская инфраструктура. Но во время полномасштабного вторжения приоритеты хакеров менялись в соответствии с военными потребностями. Да, государственные структуры постоянно оставались ключевыми целями кибератак. В то же время, в начале вторжения важными мишенями были медиа и телевизор. Тогда российские власти рассчитывали на скорую победу и надеялись, что смогут повлиять на украинцев через СМИ. Впоследствии фокус хакеров и российской армии сместился в энергетический сектор.

Ранее сообщалось, что Google запускает курс по кибербезопасности , а украинцам предоставят стипендии.

Больше о том, как изменились тренды кибервойны после начала полномасштабного вторжения , читайте в статье Delo.ua "Цифровые войны. Как Украина защищает свои секреты от киберврога".