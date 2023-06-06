У 2023 році російські хакери активно атакують сайти держорганів та критичної інфраструктури - Держспецзв’язку

З початку 2023 року інтенсивність атак на інформаційну інфраструктуру України залишається на стабільному рівні. Виняток – початок січня, оскільки в цей місяць зниження кількості атак є традицією, що пов’язана з "довгими вихідними" на новорічні свята. Про це видання Delo.ua розповідає у статті "Цифрові війни. Як Україна захищає свої секрети від кіберворога".



Як розповіли Delo.ua у прес-службі Держспецзв’язку, російські хакери в погонах лише минулого року порушили традицію атак в січні. Тоді активність атак на початку року, як частина підготовки до повномасштабного вторгнення, була надзвичайно високою.

В цілому, сусідня країна поводиться в кіберпросторі як держава-терорист. Російські кібератаки в Україні часто координуються з наземними та повітряними ударами по насамперед цивільній інфраструктурі. Також хакери використовують інформаційно-психологічні операції.

"Від початку вторгнення в кіберпросторі, відлік якого ми ведемо з 14-го січня 2022 року, з атаки на низку сайтів державних органів, ворог за мету ставив знищення нашої інформаційної інфраструктури. Цілі, які стоять перед російськими хакерами, відповідають загальним цілям російської воєнної агресії", - звертають увагу у прес-службі Держспецзв’язку.

Варто зазначити, що основною мішенню російських кіберзлочинців є цивільна інфраструктура. Але упродовж повномасштабного вторгнення пріоритети хакерів змінювалися відповідно до воєнних потреб. Так, державні структури постійно залишалися ключовими цілями кібератак. Водночас з цим, на початку вторгнення важливими мішенями були медіа та телеком. Тоді російська влада розраховувала на швидку перемогу і сподівалась, що зможе вплинути на українців через ЗМІ. Згодом фокус хакерів і російської армії змістився на енергетичний сектор.

Раніше повідомлялося, що Google запускає курс з кібербезпеки, а українцям нададуть стипендії.

Більше про те, як змінилися тренди кібервійни після початку повномасштабного вторгнення, читайте у статті Delo.ua "Цифрові війни. Як Україна захищає свої секрети від кіберворога".