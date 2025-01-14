В Европе стала доступна доставка из украинских интернет-магазинов

Украинский сервис Meest Shopping, обеспечивающий доставку покупок из ведущих интернет-магазинов мира, не имеющих прямой доставки в страны работы сервиса, запустился в Европе.

Об этом сообщила пресс-служба Meest.

Отмечается, что теперь воспользоваться услугами Meest Shopping можно в большинстве европейских стран, а именно легко и без ограничений доставить покупки из магазинов не только США, Канады или Европы, но и Украины.

В целом, возможность доставлять покупки с онлайн-площадок появилась в 25 странах, среди которых Польша, Германия, Италия, Испания, Франция, Чехия, Португалия, Румыния, страны Балтии и другие. Полный перечень и тарифы доступны на официальном сайте .

Meest Shopping работает по принципу package forwarding: клиент самостоятельно выбирает товар в иностранном интернет-магазине и оплачивает его, а по адресу доставки указывает свой виртуальный адрес состава Meest Shopping в стране, в которой работает интернет-магазин. Сервис по прибытии посылки с покупкой на склад обеспечивает ее доставку к клиенту. Для удобства доступны две опции: "Самостоятельная покупка", когда клиент сам заказывает товар и регистрирует его для доставки, а также "Выкуп товаров", когда весь процесс берут на себя специалисты Meest Shopping.

Благодаря Meest Shopping можно доставлять покупки из крупнейших интернет-магазинов США, Канады, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Польши, Испании, Португалии, Чехии, Турции и Украины, включая Amazon, eBay, ASOS, Zara и другие. Кроме Европы доставка также работает в Израиле, где сервис запустился в прошлом году.

"Международная почтово-логистическая компания Meest Group, частью которой является сервис Meest Shopping, имеет украинские корни. Выход на европейский рынок является логичным шагом в нашем развитии. Мы видим большой спрос на доставку покупок в Европу с онлайн-площадок США и Великобритании. А также стремимся предоставить возможность украинцам, проживающим в Европе, получать заказы из знакомых и любимых для ных украинских интернет-магазинов", — отмечает Марта Янкив, управляющая партнерша Meest Shopping и маркетинг-директор Meest Group.

СПРАВКА:

Meest Shopping – сервис доставки покупок из интернет-магазинов Европы, США и Канады, не имеющих прямой доставки в страну заказчика. Кроме Украины, Европы и Израиля, сервис работает в Грузии, Узбекистане и Казахстане. Meest Shopping входит в группу компаний Meest, которая также объединяет Meest ПОЧТА, Meest Cargo, Meest China, Meest Europe, Meest USA и Meest Canada.

Компания основана предпринимателем Ростиславом Кисилем и уже более 35 лет работает на рынке почтовых услуг в сегменте B2С и B2B. Meest позволяет отправлять посылки более чем в 70 странах мира в Северной и Южной Америке, Европе, Азии и Африке.

Напомним, почтово-логистический оператор Meest Почта обновил базовые тарифы на доставку. Новые условия вступили в силу с октября 2024 года.