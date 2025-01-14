У Європі стала доступною доставка з українських інтернет-магазинів

Український сервіс Meest Shopping, який забезпечує доставку покупок із провідних інтернет-магазинів світу, що не мають прямої доставки в країни роботи сервісу, запустився в Європі.

Про це повідомила пресслужба Meest.

Зазначається, що відтепер скористатися послугами Meest Shopping можна в більшості європейських країн, а саме легко й без обмежень доставити покупки з магазинів не лише США, Канади чи Європи, а й України.

Загалом можливість доставляти покупки з онлайн-майданчиків з’явилася у 25 країнах, серед яких Польща, Німеччина, Італія, Іспанія, Франція, Чехія, Португалія, Румунія, країни Балтії та інші. Повний перелік та тарифи доступні на офіційному сайті.

Meest Shopping працює за принципом package forwarding: клієнт самостійно обирає товар в іноземному інтернет-магазин та оплачує його, а адресою доставки вказує свою віртуальну адресу складу Meest Shopping у країні, в якій працює інтернет-магазин. Сервіс після прибуття посилки з покупкою на склад забезпечує її доставку до клієнта. Для зручності доступні дві опції: "Самостійна покупка", коли клієнт сам замовляє товар і реєструє його для доставки, а також "Викуп товарів", коли весь процес беруть на себе спеціалісти Meest Shopping.

Завдяки Meest Shopping можна доставляти покупки з найбільших інтернет-магазинів США, Канади, Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії, Польщі, Іспанії, Португалії, Чехії, Туреччини та України, включно з Amazon, eBay, ASOS, Zara та іншими. Окрім Європи, доставка також працює в Ізраїлі, де сервіс запустився минулого року.

"Міжнародна поштово-логістична компанія Meest Group, частиною якої є сервіс Meest Shopping, має українське коріння. Вихід на європейський ринок є логічним кроком у нашому розвитку. Ми бачимо великий попит на доставку покупок у Європу з онлайн-майданчиків США та Великої Британії. А також прагнемо надати можливість українцям, що проживають у Європі, отримувати замовлення зі знайомих та улюблених для них українських інтернет-магазинів", — зазначає Марта Янків, керуюча партнерка Meest Shopping та маркетинг-директорка Meest Group.

ДОВІДКА:

Meest Shopping — сервіс доставки покупок з інтернет-магазинів Європи, США та Канади, що не мають прямої доставки в країну замовника. Окрім України, країн Європи та Ізраїлю, сервіс працює в Грузії, Узбекистані й Казахстані. Meest Shopping входить у групу компаній Meest, яка також об’єднує Meest ПОШТА, Meest Cargo, Meest China, Meest Europe, Meest USA та Meest Canada.

Компанія заснована підприємцем Ростиславом Кісілем і вже понад 35 років працює на ринку поштових послуг у сегменті B2С та B2B. Meest дозволяє надсилати посилки у понад 70 країн світу в Північній та Південній Америці, Європі, Азії та Африці.

Нагадаємо, поштово-логістичний оператор Meest Пошта оновив базові тарифи на доставку. Нові умови почали діяти з жовтня 2024 року.