В Киеве усовершенствовали правила размещения вывесок на фасадах: что изменилось

Киевский городской совет 14 декабря внес изменения в правила размещения вывесок на фасадах домов. Об этом сообщают в городском управлении по рекламе. Отмечается, что решение принято с учетом мнения киевлян, бизнеса, а также опираясь на практический опыт применения действующего порядка размещения вывесок.

В частности, введено требование к расстоянию между вывесками для одного предприятия (10 м), а также требование к расстоянию между кронштейнами в зависимости от форматных зон. Отсутствие первой нормы ранее давало владельцам возможность размещать любое количество вывесок на фасаде своего заведения.

В дополнение к этому установлено, что размещение вывесок на фасадах зданий-памятников культурного наследия допускается исключительно в виде отдельных букв без плоского основания, кронштейнов, маркиз.

Также уточнены площади вывесок в зависимости от форматных зон, добавлены новые типы вывесок (маркиза, информационная табличка), введены изменения в процедуре оформления вывесок, введена новая форма сообщения о соответствии вывески требованиям, а также в 5 раз повышены штрафы за повторное самовольное размещение вывески.

В частности, информационной табличкой определена конструкция площадью 0,3 квадратных метра, на которой должно указываться полное название юридического лица и график работы заведения. Размещение таблички не требует подачи сообщения. Урегулирован и вопрос размещения маркиз, что позволит учреждениям устанавливать этот тип конструкций в соответствии с законом.

Кроме того, добавлена возможность размещения коммерческого наименования на вывеске. Это позволит бизнесу, находящемуся на этапе регистрации своей торговой марки и не имеющему юридической возможности отобразить ее на вывеске, разместить вместо этого коммерческое наименование своего заведения.

Как отметила начальник управления по рекламе Оксана Полищук, нововведения направлены на сохранение исторической среды города и обеспечение комфорта жителей. Обновленный порядок вступает в силу дня официального обнародования. Более подробно об изменениях можно узнать в презентационном материале.