В Киеве возобновят выдачу разрешений на наружную рекламу

Киевский городской совет временно возобновил предоставление административных услуг по выдаче, продлению и аннулированию разрешения на размещение наружной рекламы. Об этом говорится в сообщении горсовета.

Услуги будет предоставлять управление по рекламе исполнительного органа Киевсовета (Киевской городской государственной администрации). Действие решения распространяется на период военного положения и в течение 30 дней после прекращения или отмены.

Как пояснили в управлении, после образования Киевской городской военной администрации КГГА как исполнительный орган Киевсовета не имел возможности принимать распоряжение о предоставлении, продлении и аннулировании разрешений на размещение наружной рекламы. В свою очередь, решение об отнесении этих полномочий самоуправления к компетенции КГВА Верховная Рада не принимала.

Отметятся, что с начала действия военного положения от субъектов хозяйствования столицы поступило на рассмотрение уже 852 заявления о получении разрешения на размещение наружной рекламы и 253 заявления о продлении разрешительных документов.

Также управление по рекламе рассмотрело документы об аннулировании 312 разрешений на размещение наружной рекламы, в частности по заявлениям самих субъектов хозяйствования.

Однако, учитывая вышесказанное, на сегодняшний день решений о предоставлении, продлении и аннулировании разрешений по указанным заявлениям приняты не были из-за неурегулированности вопроса полномочий.

Напомним также, что управление по рекламе КГГА имеет Telegram-бот "Киевреклама", который помогает сориентироваться во всех процедурах, связанных с наружной рекламой и вывесками в столице Украины.