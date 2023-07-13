У Києві відновлять видачу дозволів на зовнішню рекламу

Київська міська рада тимчасово відновила надання адміністративних послуг із видачі, продовження та анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Про це йдеться у повідомленні міськради.

Послуги надаватиме управління з питань реклами виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації). Дія рішення розповсюджується на період воєнного стану та протягом 30 днів після його припинення чи скасування.

Як пояснили в управлінні, після утворення Київської міської військової адміністрації КМДА як виконавчий орган Київради не мав можливості приймати розпорядження про надання, продовження та анулювання дозволів на розміщення зовнішньої реклами. В свою чергу, рішення про віднесення цих самоврядних повноважень і до компетенції КМВА Верховна Рада не ухвалювала.

Зазначаться, що з початку дії воєнного стану від суб’єктів господарювання столиці надійшло на розгляд вже 852 заяви щодо отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами та 253 заяви щодо продовження дії дозвільних документів.

Також управління з питань реклами розглянуло документи про анулювання 312 дозволів на розміщення зовнішньої реклами, зокрема за заявами самих суб’єктів господарювання.

Однак, враховуючи вищезазначене, на сьогодні рішення щодо надання, продовження, анулювання дозволів за зазначеними заявами прийняті не були через неврегульованість питання повноважень.

Нагадаємо також, що управління з питань реклами КМДА має Telegram-бот "Київреклама", який допомагає зорієнтуватися в усіх процедурах, пов’язаних із зовнішньою рекламою та вивісками в столиці України.