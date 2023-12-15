В Києві удосконалили правила розміщення вивісок на фасадах: що саме змінилося

Київська міська рада 14 грудня внесла зміни до правил розміщення вивісок на фасадах будинків. Про це повідомляють у міському управлінні з питань реклами. Зазначається, що рішення прийнято з урахуванням думки киян, бізнесу, а також спираючись на практичний досвід застосування чинного порядку розміщення вивісок.

Зокрема, запроваджено вимогу до відстані між вивісками для одного суб’єкта господарювання (10 м), а також вимогу до відстані між кронштейнами в залежності від форматних зон. Відсутність першої норми раніше давала власникам можливість розміщувати будь-яку кількість вивісок на фасаді свого закладу.

В додаток до цього встановлено, що розміщення вивісок на фасадах будівель-пам'яток культурної спадщини допускається виключно у вигляді окремих літер без пласкої основи, кронштейнів, маркіз.

Також уточнено площі вивісок у залежності від форматних зон, додано нові типи вивісок (маркіза, інформаційна табличка), запроваджено зміни у процедурі оформлення вивісок, введено нову форму повідомлення про відповідність вивіски вимогам, а також у 5 разів підвищено штрафи за повторне самовільне розміщення вивіски.

Зокрема, інформаційною табличкою визначено конструкцію площею 0,3 квадратних метра, на якій повинна вказуватися повна назва юридичної особи та графік роботи закладу. Розмішення таблички не вимагатиме подачі повідомлення. Врегульовано й питання розміщення маркіз, що врешті дозволить закладам встановлювати цей тип конструкцій відповідно до закону.

Крім того, додано можливість розміщення комерційного найменування на вивісці. Це дозволить бізнесу, який перебуває на етапі реєстрації своєї торгової марки та не має юридичної можливості відобразити її на вивісці, розмістити замість цього комерційне найменування свого закладу.

Як зазначила начальниця управління з реклами Оксана Поліщук, нововведення спрямовані на збереження історичного середовища міста та забезпечення комфорту мешканців. Оновлений порядок набирає чинності з дня офіційного оприлюднення. Більш детально про зміни можна дізнатися у презентаційному матеріалі.