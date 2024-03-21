В результате ракетной атаки РФ в Киеве поврежден состав Rozetka

В результате ракетного удара, который российские войска совершили по Киеву 21 марта, пострадало здание состава крупнейшего онлайн-ритейлера в стране Rozetka, а машины и товары.

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Об этом сообщил совладелец Rozetka Владислав Чечеткин.

"На фото — наш склад, вернее то, что от него осталось. Пострадало здание, пострадали наши машины, которые взрывной волной перевернуло вверх дном, пострадали товары (простите, пожалуйста, дорогие клиенты, сегодня мы можем задержаться с доставками)", - сказал он.

Чечеткин добавил, что во время удара на смене было 99 человек, но они не пострадали, поскольку были в бомбоубежище.

"Благодарю нашу службу безопасности, которая разработала протоколы по атакам и заставляет всех соблюдать правила. Люди были в бомбоубежище и благодаря этому остались невредимыми", - подчеркнул он.

Напомним, Россия атаковала столицу баллистическими и крылатыми ракетами. Благодаря успешной боевой работе ПВО 30 ракет были сбиты, но в результате падения обломков в трех районах столицы разрушены, а также ранены.