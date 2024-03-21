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Категорія
Бізнес
Дата публікації

Внаслідок ракетної атаки РФ у Києві пошкоджений склад Rozetka

Внаслідок ракетної атаки РФ у Києві пошкоджений склад Rozetka
Внаслідок ракетної атаки РФ у Києві пошкоджений склад Rozetka. Фото: співвласник Rozetka Владислав Чечоткін

У результаті ракетного удару, який російські війська здійснили по Києву 21 березня, постраждала будівля складу найбільшого онлайн-ритейлеру у країні Rozetka, а машини і товари.

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Про це повідомив співвласник Rozetka Владислав Чечоткін.

"На фото — наш склад, вірніше те, що від нього залишилося. Постраждала будівля, постраждали наші машини, які вибуховою хвилею перевернуло догори дригом, постраждали товари (пробачте, будь ласка, дорогі клієнти, сьогодні ми можемо десь затриматися з доставками)", - напасав він.

Фото 2 — Внаслідок ракетної атаки РФ у Києві пошкоджений склад Rozetka
Фото 3 — Внаслідок ракетної атаки РФ у Києві пошкоджений склад Rozetka
Фото 4 — Внаслідок ракетної атаки РФ у Києві пошкоджений склад Rozetka
Фото 5 — Внаслідок ракетної атаки РФ у Києві пошкоджений склад Rozetka

Чечоткін додав, що під час удару на зміні було 99 людей, але вони не постраждали, оскільки були в бомбосховищі.

"Дякую нашій службі безпеки, яка розробила протоколи щодо атак і змушує усіх дотримуватися правил. Люди були в бомбосховищі і завдяки цьому залишилися неушкодженими", - наголосив він.

Нагадаємо, Росія атакувала столицю балістичними та крилатими ракетами. Завдяки успішній бойовій роботі ППО 30 ракет були збиті, але внаслідок падіння уламків у трьох районах столиці є руйнування, а також поранені.

Автор:
Тетяна Гойденко