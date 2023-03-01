В Украине запустили акселерационную программу для женщин-предпринимателей: как принять участие

В Украине запустили акселерационную программу "Відважна" для украинок, которые основали микро или малый бизнес, или мечтают начать собственное дело. Женщин-предпринимательниц приглашаются подать заявку.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Об этом сообщила пресс-служба Visa.

Проект запустила сеть Дія. Бизнес при поддержке Минцифры и Офиса по развитию предпринимательства и экспорта при содействии глобальной инициативы She's Next Empowered by Visa.

"Развитие украинского предпринимательства - одно из приоритетных направлений Минцифры… Проект ("Відважна", - ред.) объединяет в одно сообщество 5 тысяч предпринимательниц и поможет получить новые ресурсы для масштабирования собственного дела", - отметил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Программа рассчитана для женщин, которые:

недавно начали свой микро или малый бизнес, имеют стартап с имеющимся прототипом продукта или услуги;

возглавляют микро или малый бизнес, имеют бизнес-план, но ищут возможности для роста, экспорта, выхода в новые рыночные сегменты;

хотят создать бизнес, имеют идею, но не знают, с чего начать;

учатся в университете и представляют женскую студенческую команду, с которой готовы работать над развитием бизнес-идеи.

Участницы акселератора "Відважна" получат менторскую, учебную, экспертную и финансовую поддержку, а также сформируют крепкое сообщество для обмена опытом, поиска партнеров и новых бизнес-возможностей.

Два лучших проекта в номинациях "Дебютантка" и "Визионерка" получат по $5000 целевой финансовой помощи в рамках программы She's Next Empowered by Visa для внедрения бизнес-инициатив.

Предпринимательницы смогут выбрать удобный способ участия: онлайн или офлайн. Программа предусматривает 12 обучающих модулей. Спикеры поделятся своим опытом, как анализировать целевые аудитории, правильно сформировать цену на продукт, системно строить сервис, надежные партнерства и масштабироваться.

Онлайн-формат предполагает участие 5 тысяч женщин. Чтобы присоединиться к программе, достаточно заполнить регистрационную форму на сайте. Офлайн формат предусматривает предварительный конкурсный отбор на основе заполненных регистрационных форм.

По результатам прохождения офлайн-программы будет сформирован рейтинг участников. 10 участников смогут представить свои проекты жюри. Еще две компании будут выбраны среди прошедших онлайн-обучение. Для этого необходимо отправить мотивационное письмо и разработанный бизнес-план после завершения последнего модуля программы.

Программа рассчитана на три месяца: с марта по июнь 2023 года. Старт первого модуля – 15 марта 2023 года. Регистрация на программу по ссылке.

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