- Категория
- Бизнес
- Дата публикации
-
В Украине запустили акселерационную программу для женщин-предпринимателей: как принять участие
В Украине запустили акселерационную программу "Відважна" для украинок, которые основали микро или малый бизнес, или мечтают начать собственное дело. Женщин-предпринимательниц приглашаются подать заявку.
Об этом сообщила пресс-служба Visa.
Проект запустила сеть Дія. Бизнес при поддержке Минцифры и Офиса по развитию предпринимательства и экспорта при содействии глобальной инициативы She's Next Empowered by Visa.
"Развитие украинского предпринимательства - одно из приоритетных направлений Минцифры… Проект ("Відважна", - ред.) объединяет в одно сообщество 5 тысяч предпринимательниц и поможет получить новые ресурсы для масштабирования собственного дела", - отметил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Программа рассчитана для женщин, которые:
- недавно начали свой микро или малый бизнес, имеют стартап с имеющимся прототипом продукта или услуги;
- возглавляют микро или малый бизнес, имеют бизнес-план, но ищут возможности для роста, экспорта, выхода в новые рыночные сегменты;
- хотят создать бизнес, имеют идею, но не знают, с чего начать;
- учатся в университете и представляют женскую студенческую команду, с которой готовы работать над развитием бизнес-идеи.
Участницы акселератора "Відважна" получат менторскую, учебную, экспертную и финансовую поддержку, а также сформируют крепкое сообщество для обмена опытом, поиска партнеров и новых бизнес-возможностей.
Два лучших проекта в номинациях "Дебютантка" и "Визионерка" получат по $5000 целевой финансовой помощи в рамках программы She's Next Empowered by Visa для внедрения бизнес-инициатив.
Предпринимательницы смогут выбрать удобный способ участия: онлайн или офлайн. Программа предусматривает 12 обучающих модулей. Спикеры поделятся своим опытом, как анализировать целевые аудитории, правильно сформировать цену на продукт, системно строить сервис, надежные партнерства и масштабироваться.
Онлайн-формат предполагает участие 5 тысяч женщин. Чтобы присоединиться к программе, достаточно заполнить регистрационную форму на сайте. Офлайн формат предусматривает предварительный конкурсный отбор на основе заполненных регистрационных форм.
По результатам прохождения офлайн-программы будет сформирован рейтинг участников. 10 участников смогут представить свои проекты жюри. Еще две компании будут выбраны среди прошедших онлайн-обучение. Для этого необходимо отправить мотивационное письмо и разработанный бизнес-план после завершения последнего модуля программы.
Программа рассчитана на три месяца: с марта по июнь 2023 года. Старт первого модуля – 15 марта 2023 года. Регистрация на программу по ссылке.
Источник фото: Depositphotos