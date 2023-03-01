В Україні запустили акселераційну програму для жінок-підприємниць: як взяти участь

В Україні запустили акселераційну програму "Відважна" для українок, які заснували мікро- чи малий бізнес, або мріють розпочати власну справу. Жінок-підприємниць запрошуються до подачі заявок.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Про це повідомила пресслужба Visa.

Проект запустила мережа Дія.Бізнес за підтримки Мінцифри і Офісу з розвитку підприємництва та експорту за сприяння глобальної ініціативи She’s Next Empowered by Visa.

"Розвиток українського підприємництва — один з пріоритетних напрямів Мінцифри… Проєкт ("Відважна", - ред.) об'єднує в одну спільноту 5 тисяч підприємиць і допоможе отримати нові ресурси для масштабування власної справи", — зазначив віцерем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Програма розрахована для жінок, які:

нещодавно розпочали свій мікро- чи малий бізнес, мають стартап з наявним прототипом продукту або послуги;

очолюють мікро- чи малий бізнес, мають бізнес-план, але шукають можливості для зростання, експорту, виходу у нові ринкові сегменти;

хочуть створити бізнес, мають ідею, але не знають, із чого почати;

навчаються в університеті та/або представляють жіночу студентську команду, з якою готові працювати над розвитком бізнес-ідеї.

Учасниці акселератору "Відважна" отримають менторську, навчальну, експертну та фінансову підтримку, а також сформують міцну спільноту для обміну досвідом, пошуку партнерів та нових бізнес-можливостей.

Два найкращі проєкти у номінаціях "Дебютантка" та "Візіонерка" отримають по $5000 цільової фінансової допомоги в рамках програми She’s Next Empowered by Visa для впровадження бізнес-ініціатив.

Підприємиці зможуть обрати зручний для себе спосіб участі: онлайн чи офлайн. Програма передбачає 12 навчальних модулів. Спікери поділяться власним досвідом, як аналізувати цільові аудиторії, правильно сформувати ціну на продукт, системно будувати сервіс, надійні партнерства та масштабуватись.

Онлайн-формат передбачає участь 5 тисяч жінок. Щоб долучитися до програми достатньо заповнити реєстраційну форму на сайті. Офлайн-формат передбачає попередній конкурсний відбір на основі заповнених реєстраційних форм.

За результатами проходження офлайн-програми буде сформований рейтинг учасниць. 10 учасниць зможуть представити свої проєкти журі. Ще дві компанії будуть обрані серед тих, хто пройшов онлайн-навчання. Для цього потрібно надіслати мотиваційний лист та розроблений бізнес-план після завершення останнього модулю програми.

Програма розрахована на три місяці: від березня до червня 2023 року. Старт першого модулю – 15 березня 2023 року. Реєстрація на програму за лінком.

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