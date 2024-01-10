В "Укрзализныце" сообщили, будут ли повышать цены на пассажирские перевозки

"Укрзализныця" не планирует повышение стоимости внутренних пассажирских перевозок.

Об этом в интервью Українському радіо сообщил руководитель по пассажирским коммуникациям "Укрзализныци" Александр Шевченко.

"В декабре мы сделали частичное подорожание международных билетов, необходимо, чтобы цена внутри страны оставалась неизменной. То есть мы не видим возможности, даже морально-нравственной, повышать цены на внутренние пассажирские перевозки", - сказал Шевченко.

Также он отметил, что в 2024 году компания планирует увеличить подвижной состав поездов "Интерсити".

"Думаю, в этом году сможем дать какие-то новости. Речь идет об инвестициях, которые даже во время войны абсолютно оправданы, потому что мы перевозим всех и все, поэтому внутренняя мобильность нужна как экономике, так и армии", - пояснил руководитель по пассажирским коммуникациям.

Кроме того, Александр Шевченко сообщил, что очень важно и востребовано сообщение с востоком и югом Украины – например, Краматорск, Покровск, Запорожье, Николаевское и Херсонское направления. Он отметил, что из-за большого потока пассажиров "Укрзализныця" продолжит предоставлять максимальное количество поездов на эти маршруты.

Еще одно популярное направление среди пассажиров – западная часть Украины, включая горы. По словам чиновника, на оздоровление едут многие детские группы, а также много людей на реабилитацию и оздоровление.

"Сейчас по сути мы - единственная логистическая артерия, которая везет все и всех", - отметил Шевченко.

Напомним, в 2023 году "Укрзализныця" вышла на довоенные показатели пассажироперевозок: в поездах дальнего сообщения было перевезено 25 миллионов пассажиров. Из них в страны Европы – 2,1 млн пассажиров.

В 2023 году было перевезено по групповым заявкам почти 450 тысяч пассажиров, значительная часть из которых — дети из семей, пострадавших от войны, дети из внутренне перемещенных семей и пассажиры других социально незащищенных категорий.

Также в "Укрзализныце" отметили, что за месяц с момента запуска сервиса заказов билетов для военнослужащих, им воспользовались 3000 украинских защитников и защитниц.

"Значительная часть из них уже совершили поездку и смогли вовремя добраться домой в течение новогодне-рождественских праздников, чтобы обнять родных", - сообщили в пресс-службе УЗ.

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