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Категория
Бизнес
Дата публикации

Во Львове будут возвращать 50% стоимости генераторов, которые будут покупать заведения питания и магазины

Во Львове будут возвращать 50% стоимости генераторов, которые будут покупать заведения питания и магазины

Городские власти Львова будут компенсировать заведениям питания и продуктовым магазинам 50% стоимости генераторов, но не более 80 тысяч гривен.

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Об этом сообщает Львовский городской совет.

"Чтобы поддержать малый и средний бизнес, город будет компенсировать предпринимателям 50% от стоимости электрогенератора. Ваучером смогут пользоваться заведения питания и продуктовые магазины (кроме продающих алкоголь и табак). Требования к электрогенератору - номинальная мощность от 3 кВт включительно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предприниматели после покупки генератора должны прийти в ЦНАП с чеком и написать заявление на возврат средств. Город вернет половину стоимости покупки, но не больше 80 тысяч гривен.

Напомним, мэр Львова Андрей Садовый 4 ноября сообщил, что в городе будут возвращать 50% стоимости генераторов, которые будут покупать жители многоэтажек.

Автор:
Нина Комащенко