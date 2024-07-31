"Всем нам нужен смысл больше, чем прожить сегодняшний день", — Елена Соболева, HR директор AFINA-group

HR директор AFINA-group Елена Соболева об удержании сотрудников в ресурсном состоянии, создании искренней атмосферы в компании и ответственности работодателя.

Последние два года для бизнеса были максимально трансформационными. Изменилось целеполагание и ценности в управлении командами. Какой самый большой вызов в вашей работе сегодня?

– Да, вы правы. Внешние обстоятельства вынудили нас пересмотреть подходы к управлению и работе с командами. Самое сложное сегодня — наполнять бизнес энергией человеческих ресурсов в таком объеме, чтобы удовлетворить стратегию роста и развития. В этой задаче две плоскости.

Первая состоит в том, чтобы на все новые должности, появляющиеся в компании (а все эти должности обусловлены амбициями развития бизнеса), зашли люди с необходимыми компетенциями, знаниями и, главное, высокой мотивацией для достижения. В реалиях текущего рынка труда это очень сложная задача. И дело не только в остром дефиците людей (это всегда было, есть и будет), здесь главное найти тех людей, внутренние ценности и амбиции которых будут совпадать с ценностями и амбициями самого бизнеса. Я считаю, что именно эта химия, возникающая между личностью и средой компании, является залогом эффективного и продолжительного сотрудничества.

Вторая плоскость – содержать сотрудников в ресурсном рабочем состоянии. Это достигается высокой вовлеченностью персонала, созданием правильной рабочей атмосферы, непрерывным поиском идей по совершенствованию рабочих процессов. Каждый такой элемент – это мощная работа HR-специалиста и руководителей уровней TOP и Middle.

Что делает вашу компанию уникальной для сотрудников?

- Уникальность – это очень высокая планка для компании, работающей на традиционных и массовых рынках. Но мы действительно стараемся создать особый климат для наших сотрудников. В этом вопросе нужно быть последовательными, потому что это кропотливая работа не один год. Здесь главное воплотить принцип "компания для людей", а не "люди для компании".

Мы сосредоточились на создании дружеской и искренней атмосферы. Основной вклад вносят линейные руководители, потому что именно от их решений и поведения зависит, как рабочие будут воспринимать компанию. Со стороны HR используем традиционные инструменты: приветствие, генерацию интересного корпоративного контента, подарки, возможность выражаться в безопасной среде — корпоративный проект "ЕСТЬ МНЕНИЕ!".

AFINA-group предлагает широкий пакет социальных гарантий и льгот. Кроме стандартных социальных норм мы обеспечиваем денежные выплаты к значимым событиям, премирование за стаж работы в компании, подарки или выплаты к профессиональным и гендерным праздникам, материальную помощь в случаях существенных заболеваний и смерти близких родственников.

Ответственность AFINA-group – это достойная оплата труда и хорошие условия работы. Мы регулярно мониторим рынок труда, следим за динамикой зарплат в регионах, пересматриваем уровень заработной платы. Что касается условий труда, то этому аспекту уделяем сейчас больше внимания: сделали определенный аудит подразделений, возобновили бытовую технику и мебель, воплотили инициативу "Приветливый офис" по обеспечению всех работников напитками и вкусностями, чтобы трудовые будни были более теплыми и вкусными.

Сегодня нивелируются границы между топменеджментом и линейными работниками, это значительно улучшает не только климат в команде, но и эффективность работы. У вас очень разветвленная структура. Как справляетесь с этой задачей?

- У AFINA-group действительно короткая "дистанция власти". Все руководители торовня доступны для любого работника: можно задавать вопросы, делиться своими мыслями, исходить из предложений и инициатив. Это существенно ускоряет решение вопросов и коммуникацию. Такой подход дает уверенность, которая сейчас всем нам очень необходима.

Кстати, по поводу коммуникаций. Я придерживаюсь позиции, чтобы именно в системе корпоративных коммуникаций информация была удобной, интересной и лаконичной, ведь тогда она затронет ум и сердце. Мы используем несколько каналов коммуникации, но информация синхронизируется, чтобы каждый избрал для себя удобный формат.

У нас есть hard-версия: это корпоративная онлайн-платформа MySTREAM, где много структурированной информации от структуры компании и контактных данных до базы нормативных документов. На этой же платформе реализованы: адаптация, программы обучения стандартам работы, программы развития, оценки, опроса и многое другое. Есть также soft-версии, реализуемые тематическими каналами, например, AFINA news — новостной и развлекательный контент, "Качалка" — проект миниворкшопов на актуальные темы: профессиональные навыки, корпоративное взаимодействие, ментальное и физическое здоровье и т.д.

И еще одна ценность в аспекте вашего вопроса – причастность к большим делам. Укладывать кирпичи или строить храм — это не новая метафора, но для нашего общества сейчас актуальна как никогда, потому что всем нам нужен смысл больше, чем прожить сегодняшний день. Это нужно бизнесам, потому что ориентация на коммерческие показатели не дает нужного толчка изнутри. Это нужно командам, чтобы вдохновляться новыми идеями. Это нужно рабочим, чтобы каждое утро возвращаться к работе с новыми силами. В конце 2023 года AFINA-group провела несколько стратегических мероприятий, давших осознание нового видения и новых смыслов для бизнеса.

Во-первых, мы уверены, что сможем дать потребителям новые украинские и очень качественные товары – наш "Вухастик" уже стал главным украинским семейным брендом в своих категориях. И это не только качественный, но и ответственный бренд. Сейчас мы направляем много поддержки для детей и женщин нашей страны и, в целом, в этом бренде пытаемся воспроизвести ценности семьи и семейного уюта. Другие товары наших брендов также приобретают лояльность потребителей.

Во-вторых, мы предоставляем качественный сервис нашим партнерам – поставщикам и клиентам – и благодаря этому производим продукцию мировых и национальных брендов доступной для потребителей во всех торговых точках и сетях.

В-третьих, мы всесторонне помогаем тем, кто защищает нашу страну, благодаря которым мы можем вести свой бизнес в независимом государстве.

Каждый работник нашей компании причастен к этим делам независимо от должностей и регионов.

Каким достижением вы больше всего гордитесь?

- Это, прежде всего, достижение компании, ведь за последние 10 лет до полномасштабного вторжения уровень CAGR (совокупный среднегодовой темп роста) в AFINA-group составил более 30%. Конечно, в 2022-м мы потеряли примерно 20% нашего предыдущего товарооборота (часть наших территорий сейчас под оккупацией), но в 2023-м мы вышли на объемы 2021-го и очень амбициозные планы на 2024 год — выйти на свой показатель +30 %.

Но за этими процентами стоят люди, которые каждый день делают свое дело, прилагают усилия, мечтают и достигают. Я действительно горжусь, что подавляющее большинство руководителей и ключевых сотрудников, более 70%, работают с AFINA-group более пяти лет. Ведь постоянство персонала при постоянном развитии – это очень хороший результат.

Как посоветуете держать баланс между работой и личной жизнью?

– Это сложный вопрос. Для себя я нашла формулу, когда рабочее пространство — это не сугубо исполнение профессиональных обязанностей, а когда работа позволяет чувствовать свою причастность, помогать, создавать что-то ценное для общества.