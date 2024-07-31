"Усім нам потрібен сенс більший, ніж прожити сьогоднішній день", - Олена Соболєва, HR директор AFINA-group

HR директор AFINA-group Олена Соболєва про утримання співробітників у ресурсному стані, створення щирої атмосфери в компанії та відповідальність роботодавця.

Останні два роки для бізнесу були максимально трансформаційними. Змінилося цілепокладання та цінності в управлінні командами. Який найбільший виклик у вашій роботі сьогодні?

- Так, ви праві. Зовнішні обставини змусили нас переглянути підходи до управління та роботи з командами. Найскладніше сьогодні — це наповнювати бізнес енергією людських ресурсів у такому об’ємі, щоб задовольнити стратегію невпинного зростанння та розвитку. У цьому завданні дві площини.

Перша полягає в тому, щоб на всі нові посади, які з’являються у компанії (а всі ці посади обумовлені амбіціями розвитку бізнесу), зайшли люди з необхідними компетенціями, знаннями і, головне, високою мотивацією на досягнення. У реаліях поточного ринку праці це дуже складне завдання. І річ не лише у гострому дефіциті людей (це завжди було, є і буде), тут головне знайти тих людей, внутрішні цінності та амбіції яких будуть збігатися з цінностями та амбіціями самого бізнесу. Я вважаю, що саме ця хімія, яка виникає між особистістю і середовищем компанії, є запорукою ефективної та довготривалої співпраці.

Друга площина — утримувати співробітників у ресурсному робочому стані. Це досягається високою залученістю персоналу, створенням правильної робочої атмосфери, безперервним пошуком ідей щодо вдосконалення робочих процесів. Кожен такий елемент — це потужна робота HR-фахівця та керівників рівнів TOP та Мiddle.

Що робить вашу компанію унікальною для працівників?

- Унікальність — це дуже висока планка для компанії, яка працює на традиційних та масових ринках. Але ми дійсно намагаємося створити особливий клімат для наших співробітників. У цьому питанні потрібно бути послідовними, бо це кропітка робота не один рік. Тут головне втілити принцип "компанія для людей", а не "люди для компанії".

Ми зосередилися на створенні дружньої та щирої атмосфери. Основний внесок роблять лінійні керівники, бо саме від їхніх рішень та поведінки залежить, як робітники сприйматимуть компанію. З боку HR використовуємо традиційні інструменти: привітання, генерацію цікавого корпоративного контенту, подарунки, можливість висловлюватися у безпечному середовищі — корпоративний проєкт "Є ДУМКА!".

AFINA-group пропонує широкий пакет соціальних гарантій та пільг. Окрім стандартних соціальних норм, ми забезпечуємо грошові виплати до значимих подій, преміювання за стаж роботи у компанії, подарунки чи виплати до професійних та гендерних свят, матеріальну допомогу у випадках суттєвих захворювань та смерті близьких родичів.

Відповідальність AFINA-group — це гідна оплата праці та гарні умови роботи. Ми регулярно моніторимо ринок праці, стежимо за динамікою зарплат у регіонах, переглядаємо рівень заробітних плат. Щодо умов праці, то цьому аспекту приділяємо зараз більше уваги: зробили певний аудит підрозділів, поновили побутову техніку та меблі, втілили ініціативу "Привітний офіс" із забезпечення усіх працівників напоями та смаколиками, щоб трудові будні були теплішими та смачнішими.

Сьогодні нівелюються кордони між топменеджментом та лінійними працівниками, адже це значно покращує не лише клімат у команді, але й ефективність роботи. У вас дуже розгалужена структура. Як справляєтесь із цим завданням?

- В AFINA-group дійсно коротка "дистанція влади". Усі керівники топрівня доступні для будь-якого працівника: можна ставити запитання, ділитися своїми думками, виходити з пропозиціями та ініціативами. Це суттєво пришвидшує вирішення питань та комунікацію. Такий підхід дає впевненість, яка зараз усім нам дуже необхідна.

До речі, щодо комунікацій. Я дотримуюсь позиції, щоб саме у системі корпоративних комунікацій інформація була зручною, цікавою та лаконічною, адже тоді вона зачепить розум і серце. Ми використовуємо кілька каналів комунікації, але інформація синхронізується, щоб кожен обрав для себе зручний формат.

У нас є hard-версія: це корпоративна онлайн-платформа MySTREAM, де багато структурованої інформації — від структури компанії та контактних даних до бази нормативних документів. На цій же платформі реалізовані: адаптація, програми навчання стандартам роботи, програми розвитку, оцінювання, опитування та багато іншого. Є також soft-версії, що реалізовані тематичними каналами, наприклад, AFINA news — новинний та розважальний контент, "Качалка" — проєкт мініворкшопів на актуальні теми: професійні навички, корпоративна взаємодія, ментальне та фізичне здоров’я тощо.

І ще одна цінність в аспекті вашого питання — причетність до великих справ. Укладати цеглини або будувати храм — це не нова метафора, але для нашого суспільства зараз актуальна як ніколи, бо всім нам потрібен сенс більший, ніж прожити сьогоднішній день. Це потрібно бізнесам, бо орієнтація суто на комерційні показники не дає потрібного поштовху зсередини. Це потрібно командам, щоб надихатися новими ідеями. Це потрібно робітникам, щоб кожного ранку повертатися до роботи з новими силами. Наприкінці 2023 року AFINA-group провела кілька стратегічних заходів, що дали усвідомлення нової візії та нових сенсів для бізнесу.

По-перше, ми впевнені, що зможемо дати споживачам нові українські і дуже якісні товари — наш "Вухастик" уже став головним українським сімейним брендом у своїх категоріях. І це не тільки якісний, а ще й відповідальний бренд. Зараз ми спрямовуємо багато підтримки для дітей та жінок нашої країни і загалом у цьому бренді намагаємося відтворити цінності родини та сімейного затишку. Інші товари наших брендів також здобувають лояльність споживачів.

По-друге, ми надаємо якісний сервіс нашим партнерам — постачальникам та клієнтам — і завдяки цьому робимо продукцію світових і національних брендів доступною для споживачів в усіх торговельних точках та мережах.

По-третє, ми всебічно допомагаємо тим, хто боронить нашу країну, завдяки кому ми можемо вести свій бізнес у незалежній державі.

Кожен працівник нашої компанії причетний до цих справ, незалежно від посад та регіонів.

Яким досягненням ви найбільше пишаєтесь?

- Це насамперед досягнення компанії, адже впродовж останніх 10 років до повномасштабного вторгнення рівень CAGR (сукупний середньорічний темп зростання) в AFINA-group становив понад 30%. Звісно, у 2022-му ми втратили приблизно 20% нашого попереднього товарообігу (частина наших територій зараз під окупацією), але у 2023-му ми вийшли на обсяги 2021-го і маємо дуже амбітні плани на 2024 рік — вийти на свій показник +30%.

Але за цими відсотками стоять люди, які щодня роблять свою справу, докладають зусиль, мріють та досягають. Я дійсно пишаюсь, що переважна більшість керівників та ключових співробітників, понад 70%, працюють з AFINA-group більш ніж п’ять років. Адже сталість персоналу за постійного розвитку — це дуже гарний результат.

Як порадите тримати баланс між роботою та особистим життям?

- Це складне питання. Для себе я віднайшла формулу, коли робочий простір — це не суто виконання професійних обов’язків, а коли робота дає можливість відчувати свою причетність, допомагати, створювати щось цінне для суспільства.