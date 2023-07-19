Выделение микрогрантов на бизнес задерживается: в Службе занятости назвали причину

Решения по выделению микрогрантов на бизнес в рамках программы "Собственное дело" могут приниматься дольше. Об этом сообщила Государственная служба занятости.

Задержки называют временными и связывают с большим количеством желающих получить микрогрант. Поскольку в пределах одного периода или волны подается много заявок, решения принимают с учетом рейтинга.

"То есть решение о предоставлении гранта принимается по тем заявкам, которые набрали максимальное количество баллов в этом периоде. Если же количество принятых решений в текущей волне превышает определенный для нее размер финансирования, то такие заявления автоматически переходят на рассмотрение в следующий период", – говорится в сообщении.

"Собственное дело": что предполагает программа

Программа "Собственное дело" является одним из направлений правительственного проекта "єРобота", который был запущен в июле 2022 года.

В рамках "Собственного дела" украинцы могут получить финансовую поддержку от государства в виде микрогранта в размере от 50 до 250 тыс. гривен. Эти средства можно потратить на:

приобретение оборудования;

закупку сырья;

арендную плату (не более 25% от суммы гранта);

лизинг оборудования.

Заявку на получение гранта могут подать будущие предприниматели, действующие ФЛП или юридические лица:

не состоящие и не осуществляющие хозяйственную деятельность на временно оккупированной территории Украины;

не осуществляющие хозяйственную деятельность на территории РФ;

не находящиеся под санкциями;

относительно которых не возбуждено дело о банкротстве;

относительно которых отсутствует решение суда о привлечении к уголовной ответственности за коррупцию;

не имеющие задолженности перед бюджетом.

Участники программы должны создать не менее одного рабочего места и осуществлять деятельность не менее 3 лет. Если не выполнить обязательства перед государством, необходимо будет вернуть средства.