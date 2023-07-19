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Выделение микрогрантов на бизнес задерживается: в Службе занятости назвали причину
Решения по выделению микрогрантов на бизнес в рамках программы "Собственное дело" могут приниматься дольше. Об этом сообщила Государственная служба занятости.
Задержки называют временными и связывают с большим количеством желающих получить микрогрант. Поскольку в пределах одного периода или волны подается много заявок, решения принимают с учетом рейтинга.
"То есть решение о предоставлении гранта принимается по тем заявкам, которые набрали максимальное количество баллов в этом периоде. Если же количество принятых решений в текущей волне превышает определенный для нее размер финансирования, то такие заявления автоматически переходят на рассмотрение в следующий период", – говорится в сообщении.
"Собственное дело": что предполагает программа
Программа "Собственное дело" является одним из направлений правительственного проекта "єРобота", который был запущен в июле 2022 года.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В рамках "Собственного дела" украинцы могут получить финансовую поддержку от государства в виде микрогранта в размере от 50 до 250 тыс. гривен. Эти средства можно потратить на:
- приобретение оборудования;
- закупку сырья;
- арендную плату (не более 25% от суммы гранта);
- лизинг оборудования.
Заявку на получение гранта могут подать будущие предприниматели, действующие ФЛП или юридические лица:
- не состоящие и не осуществляющие хозяйственную деятельность на временно оккупированной территории Украины;
- не осуществляющие хозяйственную деятельность на территории РФ;
- не находящиеся под санкциями;
- относительно которых не возбуждено дело о банкротстве;
- относительно которых отсутствует решение суда о привлечении к уголовной ответственности за коррупцию;
- не имеющие задолженности перед бюджетом.
Участники программы должны создать не менее одного рабочего места и осуществлять деятельность не менее 3 лет. Если не выполнить обязательства перед государством, необходимо будет вернуть средства.