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Журнал «ТОП-100. Рейтинги крупнейших» наградил победителей рейтинга лучших работодателей
17 июля на HR Wisdom Summit в DTEK Academy прошла церемония награждения победителей рейтинга «Лучшие работодатели Украины 2024» по версии журнала «ТОП-100. Рейтинги самых больших».
Рейтингирование состояло из общего рейтинга топ-50 работодателей, победителей которого определяло экспертное жюри и специальных номинаций, лидеров которых определяла редколлегия журнала «ТОП-100. Рейтинги крупнейших» и делового портала Delo.ua.
Членами экспертного жюри стали управляющие партнеры и директора национальных офисов крупнейших международных компаний, специализирующихся на подборе высших управленцев и автоматизации HR-функции.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Возглавила рейтинг лучших работодателей Новая почта. Первая десятка победителей выглядит так:
1. Новая почта
2. Группа ДТЭК
3. Kernel
4. Киевстар
5. Группа «Метинвест»
6. «Филипп Моррис в Украине»
7. ПУМБ
8. «АрселорМиттал Кривой Рог»
9. МХП;.
10. «Астарта-Киев»
Полный список победителей опубликован на страницах Delo.ua.
На HR Wisdom Summit также прошло награждение лидеров специальных номинаций. Критериями оценки номинантов стали масштабность проекта, наличие дополнительных условий для благосостояния и безопасности персонала, образовательная составляющая проекта и инновационность.
Награды получили победители номинаций:
- Лучшая корпоративная образовательная программа: корпорация АТБ, АО "Укрэксимбанк", "ИТ-Интегратор", "АрселорМиттал Кривой Рог", "Континентал Фармерз Групп", "AB InBev Efes Украина", Bayadera group, Креди Агриколь Банк.
- Лучшая программа по сохранению ментального здоровья: «Тева в Украине», Банк Кредит Днепр, Shell.
- Лучший антикризисный HR-менеджмент: Nestlé, Meest China, Lantmannen АХА, IDS Украина, NOVUS, Kernel.
- Лучшая зарплата и компенсация: OLX, логистическая компания UNI-LAMAN GROUP.
- Лучшая корпоративная культура: Райффайзен Банк, ПУМБ, банк "Южный", "Империал Тобакко" в Украине, МакДональдс в Украине, Kormotech, "Брокард-Украина".
- Лучший инновационный HR: Филипп Моррис в Украине, Аптека Доброго Дня.
- Лучшая программа благосостояния персонала: Новая почта, Киевстар, ПриватБанк, Delta Medical.
- Эффективные решения в управлении: Farmak, юридическая компания Arzinger, группа компаний VIDI, медицинская лаборатория ДИЛА, ИнтерХим, UKRNAFTA, Caparol.
- Лучшая программа по адаптации ветеранов: Группа Метинвест, ДТЭК.
- Лучшая программа поддержки здорового и активного долголетия работников: «Астарта-Киев».
- Лучшая социальная инициатива для молодежи: Ferrexpo в Украине.
Запись трансляции HR Wisdom Summit и церемонии награждения доступны по ссылке.