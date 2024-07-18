Журнал «ТОП-100. Рейтинги крупнейших» наградил победителей рейтинга лучших работодателей

17 июля на HR Wisdom Summit в DTEK Academy прошла церемония награждения победителей рейтинга «Лучшие работодатели Украины 2024» по версии журнала «ТОП-100. Рейтинги самых больших».

Рейтингирование состояло из общего рейтинга топ-50 работодателей, победителей которого определяло экспертное жюри и специальных номинаций, лидеров которых определяла редколлегия журнала «ТОП-100. Рейтинги крупнейших» и делового портала Delo.ua.

Членами экспертного жюри стали управляющие партнеры и директора национальных офисов крупнейших международных компаний, специализирующихся на подборе высших управленцев и автоматизации HR-функции.

Возглавила рейтинг лучших работодателей Новая почта. Первая десятка победителей выглядит так:

1. Новая почта

2. Группа ДТЭК

3. Kernel

4. Киевстар

5. Группа «Метинвест»

6. «Филипп Моррис в Украине»

7. ПУМБ

8. «АрселорМиттал Кривой Рог»

9. МХП;.

10. «Астарта-Киев»

Полный список победителей опубликован на страницах Delo.ua.

На HR Wisdom Summit также прошло награждение лидеров специальных номинаций. Критериями оценки номинантов стали масштабность проекта, наличие дополнительных условий для благосостояния и безопасности персонала, образовательная составляющая проекта и инновационность.

Награды получили победители номинаций:

Лучшая корпоративная образовательная программа: корпорация АТБ, АО "Укрэксимбанк", "ИТ-Интегратор", "АрселорМиттал Кривой Рог", "Континентал Фармерз Групп", "AB InBev Efes Украина", Bayadera group, Креди Агриколь Банк.

Лучшая программа по сохранению ментального здоровья: «Тева в Украине», Банк Кредит Днепр, Shell.

Лучший антикризисный HR-менеджмент: Nestlé, Meest China, Lantmannen АХА, IDS Украина, NOVUS, Kernel.

Лучшая зарплата и компенсация: OLX, логистическая компания UNI-LAMAN GROUP.

Лучшая корпоративная культура: Райффайзен Банк, ПУМБ, банк "Южный", "Империал Тобакко" в Украине, МакДональдс в Украине, Kormotech, "Брокард-Украина".

Лучший инновационный HR: Филипп Моррис в Украине, Аптека Доброго Дня.

Лучшая программа благосостояния персонала: Новая почта, Киевстар, ПриватБанк, Delta Medical.

Эффективные решения в управлении: Farmak, юридическая компания Arzinger, группа компаний VIDI, медицинская лаборатория ДИЛА, ИнтерХим, UKRNAFTA, Caparol.

Лучшая программа по адаптации ветеранов: Группа Метинвест, ДТЭК.

Лучшая программа поддержки здорового и активного долголетия работников: «Астарта-Киев».

Лучшая социальная инициатива для молодежи: Ferrexpo в Украине.

Запись трансляции HR Wisdom Summit и церемонии награждения доступны по ссылке.