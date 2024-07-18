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Журнал «ТОП-100. Рейтинги крупнейших» наградил победителей рейтинга лучших работодателей

Журнал «ТОП-100. Рейтинги крупнейших» наградил победителей рейтинга лучших работодателей

17 июля на HR Wisdom Summit в DTEK Academy прошла церемония награждения победителей рейтинга «Лучшие работодатели Украины 2024» по версии журнала «ТОП-100. Рейтинги самых больших».

Рейтингирование состояло из общего рейтинга топ-50 работодателей, победителей которого определяло экспертное жюри и специальных номинаций, лидеров которых определяла редколлегия журнала «ТОП-100. Рейтинги крупнейших» и делового портала Delo.ua.

Членами экспертного жюри стали управляющие партнеры и директора национальных офисов крупнейших международных компаний, специализирующихся на подборе высших управленцев и автоматизации HR-функции.

Фото 2 — Журнал «ТОП-100. Рейтинги крупнейших» наградил победителей рейтинга лучших работодателей
Фото 3 — Журнал «ТОП-100. Рейтинги крупнейших» наградил победителей рейтинга лучших работодателей
Фото 4 — Журнал «ТОП-100. Рейтинги крупнейших» наградил победителей рейтинга лучших работодателей
Фото 5 — Журнал «ТОП-100. Рейтинги крупнейших» наградил победителей рейтинга лучших работодателей
Фото 6 — Журнал «ТОП-100. Рейтинги крупнейших» наградил победителей рейтинга лучших работодателей
Фото 7 — Журнал «ТОП-100. Рейтинги крупнейших» наградил победителей рейтинга лучших работодателей
Фото 8 — Журнал «ТОП-100. Рейтинги крупнейших» наградил победителей рейтинга лучших работодателей
Фото 9 — Журнал «ТОП-100. Рейтинги крупнейших» наградил победителей рейтинга лучших работодателей
Фото 10 — Журнал «ТОП-100. Рейтинги крупнейших» наградил победителей рейтинга лучших работодателей
Фото 11 — Журнал «ТОП-100. Рейтинги крупнейших» наградил победителей рейтинга лучших работодателей
Фото 12 — Журнал «ТОП-100. Рейтинги крупнейших» наградил победителей рейтинга лучших работодателей
Фото 13 — Журнал «ТОП-100. Рейтинги крупнейших» наградил победителей рейтинга лучших работодателей
Фото 14 — Журнал «ТОП-100. Рейтинги крупнейших» наградил победителей рейтинга лучших работодателей
Фото 15 — Журнал «ТОП-100. Рейтинги крупнейших» наградил победителей рейтинга лучших работодателей
Фото 16 — Журнал «ТОП-100. Рейтинги крупнейших» наградил победителей рейтинга лучших работодателей
Фото 17 — Журнал «ТОП-100. Рейтинги крупнейших» наградил победителей рейтинга лучших работодателей
Фото 18 — Журнал «ТОП-100. Рейтинги крупнейших» наградил победителей рейтинга лучших работодателей

Возглавила рейтинг лучших работодателей Новая почта. Первая десятка победителей выглядит так:

1. Новая почта

2. Группа ДТЭК

3. Kernel

4. Киевстар

5. Группа «Метинвест»

6. «Филипп Моррис в Украине»

7. ПУМБ

8. «АрселорМиттал Кривой Рог»

9. МХП;.

10. «Астарта-Киев»

Полный список победителей опубликован на страницах Delo.ua.

На HR Wisdom Summit также прошло награждение лидеров специальных номинаций. Критериями оценки номинантов стали масштабность проекта, наличие дополнительных условий для благосостояния и безопасности персонала, образовательная составляющая проекта и инновационность.

Награды получили победители номинаций:

  • Лучшая корпоративная образовательная программа: корпорация АТБ, АО "Укрэксимбанк", "ИТ-Интегратор", "АрселорМиттал Кривой Рог", "Континентал Фармерз Групп", "AB InBev Efes Украина", Bayadera group, Креди Агриколь Банк.
  • Лучшая программа по сохранению ментального здоровья: «Тева в Украине», Банк Кредит Днепр, Shell.
  • Лучший антикризисный HR-менеджмент: Nestlé, Meest China, Lantmannen АХА, IDS Украина, NOVUS, Kernel.
  • Лучшая зарплата и компенсация: OLX, логистическая компания UNI-LAMAN GROUP.
  • Лучшая корпоративная культура: Райффайзен Банк, ПУМБ, банк "Южный", "Империал Тобакко" в Украине, МакДональдс в Украине, Kormotech, "Брокард-Украина".
  • Лучший инновационный HR: Филипп Моррис в Украине, Аптека Доброго Дня.
  • Лучшая программа благосостояния персонала: Новая почта, Киевстар, ПриватБанк, Delta Medical.
  • Эффективные решения в управлении: Farmak, юридическая компания Arzinger, группа компаний VIDI, медицинская лаборатория ДИЛА, ИнтерХим, UKRNAFTA, Caparol.
  • Лучшая программа по адаптации ветеранов: Группа Метинвест, ДТЭК.
  • Лучшая программа поддержки здорового и активного долголетия работников: «Астарта-Киев».
  • Лучшая социальная инициатива для молодежи: Ferrexpo в Украине.

Запись трансляции HR Wisdom Summit и церемонии награждения доступны по ссылке.