Журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородив переможців рейтингу найкращих роботодавців

17 липня на HR Wisdom Summit у DTEK Academy відбулася церемонія нагородження переможців рейтингу «Найкращі роботодавці України 2024» за версією журналу «ТОП-100. Рейтинги найбільших».

Рейтингування складалося із загального рейтингу топ-50 роботодавців, переможців якого визначало експертне журі, і спеціальних номінацій, лідерів яких визначала редколегія журналу «ТОП-100. Рейтинги найбільших» і ділового порталу Delo.ua.

Членами експертного журі стали керівні партнери та директори національних офісів найбільших міжнародних компаній, які спеціалізуються на підборі вищих управлінців та автоматизації HR-функції.

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Очолила рейтинг найкращих роботодавців Нова пошта. Перша десятка переможців виглядає так:

1. Нова пошта

2. Група ДТЕК

3. Kernel

4. Київстар

5. Група «Метінвест»

6. «Філіп Морріс в Україні»

7. ПУМБ

8. «АрселорМіттал Кривий Ріг»

9. МХП;.

10. «Астарта-Київ»

Повний перелік переможців опублікований на сторінках Delo.ua.

На HR Wisdom Summit також відбулося нагородження лідерів спеціальних номінацій. Критеріями оцінювання номінантів стали масштабність проєкту, наявність додаткових умов для добробуту та безпеки персоналу, освітня складова проєкту та інноваційність.

Нагороди отримали переможці номінацій:

Найкраща коропоративна освітня програма: корпорація АТБ, АТ «Укрексімбанк», «ІТ-Інтегратор», «АрселорМіттал Кривий Ріг», «Контінентал Фармерз Груп», «AB InBev Efes Україна», Bayadera group, Креді Агріколь Банк.

Найкраща програма зі збереження ментального здоров’я: «Тева в Україні», Банк Кредит Дніпро, Shell.

Найкращий антикризовий HR-менеджмент: Nestlé, Meest China, Lantmännen АХА, «IDS Україна», NOVUS, Kernel.

Найкраща зарплата та компенсація: OLX, логістична компанія UNI-LAMAN GROUP.

Найкраща корпоративна культура: Райффайзен Банк, ПУМБ, банк «Південний», «Імперіал Тобакко» в Україні, МакДональдз в Україні, Kormotech, «Брокард- Україна».

Найкращий інноваційний HR: «Філіп Морріс» в Україні, «Аптека Доброго Дня».

Найкраща програма з добробуту персоналу: Нова пошта, Київстар, ПриватБанк, Delta Medical.

Ефективні рішення в управлінні: Farmak, юридична компанія Arzinger, група компаній VIDI, медична лабораторія ДІЛА, «ІнтерХім», UKRNAFTA, Caparol.

Найкраща програма з адаптації ветеранів: Група «Метінвест», ДТЕК.

Найкраща програми з підтримки здорового та активного довголіття працівників: «Астарта-Київ».

Найкраща соціальна ініціатива для молоді: Ferrexpo в Україні.

Запис трансляції HR Wisdom Summit та церемонії нагородження доступний за посиланням.