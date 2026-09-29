Лишь четверть украинцев покупают лицензионные электронные и аудиокниги: как это меняет книжный рынок

Продажи электронных и аудиокниг в Украине увеличиваются. В издательстве Vivat они увеличились в среднем на 20-30% по сравнению с прошлым годом. Однако цифровые форматы до сих пор составляют малую долю рынка, где преобладают бумажные книги. Главным сдерживающим фактором остается пиратство: по разным оценкам, лицензионные книги покупает лишь около четверти читателей, пишет Dilo .

Рост есть, но с низкой базы

Растет спрос на цифровые форматы, в частности электронные и аудиокниги, говорит директор контента MEGOGO BOOKS Екатерина Котвицкая. В процентном измерении этот рост кратен, однако в абсолютных цифрах доля таких покупок пока остается небольшой: сегмент развивается фактически с нуля. Самое динамичное, по оценке Котвицкой, сейчас растет именно аудиоформат благодаря возможности слушать книги в пути, на занятиях спортом или повседневных дел.

Подобную динамику наблюдают и у Vivat. По словам руководителя направления электронного контента издательства Дмитрия Рыбакова, сравнение продаж за соответствующие месяцы 2025 и 2026 показывает рост в среднем на 20–30%. Вместе с тем, Рыбаков предостерегает, что на показатели продаж влияет сезонность, поэтому оценивать динамику следует с учетом этого фактора. В Vivat рейтинги самых популярных бумажных, электронных и аудиокниг совпадают примерно на 80–85%. Быстрее всего растет сегмент аудиокниг. Их каталог пока значительно меньше электронного, а значит, имеет больше возможностей для расширения.

О пока небольшой части цифровых форматов свидетельствуют и данные государственной программы "еКнига" . В 2025 году среди книг, приобретенных 18-летними участниками программы, на электронные и аудиоиздания вместе пришлось всего 1,36%.

В целом книжный рынок Украины остается ориентированным, прежде всего, на печатные издания. По оценке Украинского института книги, в 2024 году его объем составлял около 8 млрд грн, или примерно $200 млн. Инфраструктуру продаж формируют более 350 издательств, около 800 офлайн-магазинов и около 80 онлайн-магазинов. На этом фоне цифровой сегмент пока остается нишевым.

Издатели изменяют подход к цифровым форматам

Главное изменение последних двух лет касается не столько поведения читателей, сколько стратегии издателей, считает Котвицкая. Они активно покупают права на аудиоформат, запускают собственное производство и ищут партнеров для дистрибуции. Ранее аудиокнига часто являлась дополнительным экспериментом после выхода бумажного издания. Уже сегодня решение о цифровой версии все чаще закладывается в издательскую стратегию сразу, поскольку производство аудиокниги требует отдельных инвестиций, в частности, от приобретения прав до записи, актерской работы, режиссуры и постпродакшена.

На рынке уже более 2 тысяч лицензионных украинских аудиокниг, по оценке MEGOGO BOOKS, но этого недостаточно для полноценного удовлетворения спроса, особенно если речь идет о многообразии жанров и новинки. Компания развивает отдельное направление производства аудиокниг под заказ и работает над отдельным мобильным приложением для электронных и аудиоформатов.

В Vivat доступны 82 аудиокниги, каждая из которых существует также в электронной и бумажной версиях. Главным сдерживающим фактором роста рынка Рыбаков называет пиратство: по разным оценкам, лишь около четверти читателей цифрового контента покупают лицензионные книги, остальные пользуются нелегальными копиями. Это ограничивает ресурсы, которые издатели могут вкладывать в развитие цифровых форматов и затрудняет переговоры с международными правообладателями, для которых уровень защиты авторских прав является одним из критериев оценки перспективности рынка.

Цифровые книги ищут свою модель потребления

Вместе с ростом цифрового сегмента изменяются и способы доступа к книгам. В то же время массового перехода от покупки отдельных изданий к подписке в Украине пока нет, отмечает Котвицкая. MEGOGO уже работает с подписной моделью в видеосервисе и планирует ее тестировать и в книжном направлении. Однако, по оценке Котвицкой, подписка вряд ли полностью заменит разовые покупки. На книжном рынке эти модели могут сосуществовать, ведь читатель часто приходит за конкретной книгой и готов приобрести именно ее, а не оплачивать доступ ко всему каталогу.

В то же время меняется и восприятие самого цифрового формата. Электронная или аудиокнига все меньше воспринимается только как альтернатива бумажному изданию и становится отдельным продуктом со своими сценариями потребления.

Поэтому до конца 2026 г. Котвицкая ожидает не резкого изменения соотношения между бумажными и цифровыми книгами, а постепенного развития сегмента. Речь идет прежде всего о расширении каталогов, развитии сервисов дистрибуции и распространении различных моделей доступа, в частности подписки и комбинированных форматов.