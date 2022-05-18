"Стефания" Kalush Orchestra набрала на канале группы в Youtube 9 млн просмотров

За два дня на официальном аккаунте группы Kalush Orchestra на Youtube клип на песню "Стефания", принесшую Украине победу на Евровидении-2022, набрал 9 млн просмотров.

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Ролик снимался в городах и селах, ставших свидетелями войны и преступлений российской армии – в Буче, Гостомеле, Ирпене и Бородянке, пишет Forbes .

Как рассказывает режиссер ролика Максим Ксенда, в тексте песни всегда есть основа, за которую цепляешься, придумывая сюжет клипа. В основе этой песни – женское имя Стефания, матери исполнителя Олега.

В клипе несколько главных героинь: женщины-военные достают детей из-под уничтоженных машин, возвращают их родителям, спасают из-под обстрелов. Это образ Родины-матери.

"Длительное время его застолбила за собой наследница СССР Россия. Мы считаем, они не стоят этого образа", – добавил Ксенза.

По замыслу креативной команды украинская Родина-мать защищает, воюет, спасает и передает детям наследие знания, написанные кровью.

К примеру, муниципальные службы успевали расчищать территории, на которых планировалось проведение съемки, за день.

Потребовалось успеть снять необходимые кадры в короткое окно, когда на локации уже безопасно и нет мин, но остались следы разрушений, добавили создатели клипа.