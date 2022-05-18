"Стефанія" Kalush Orchestra набрала на каналі групи в Youtube 9 млн переглядів

За два дні на офіційному акаунті групи Kalush Orchestra на Youtube кліп на пісню "Стефанія", яка принесла Україні перемогу на Євробаченні-2022, набрав 9 млн переглядів.

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Ролик знімався в містах та селах, які стали свідками війни та злочинів російської армії – у Бучі, Гостомелі, Ірпені та Бородянці, пише Forbes.

Як розповідає режисер ролика Максим Ксьонда, у тексті пісні завжди є основа, за яку чіпляєшся, вигадуючи сюжет кліпу. В основі ж цієї пісні – жіноче ім'я Стефанія, матері виконавця Олега.

У кліпі кілька головних героїнь: жінки-військові дістають дітей з-під знищених машин, повертають їх батькам, рятують з-під обстрілу. Це – образ Батьківщини-матері.

"Тривалий час його застовпила за собою спадкоємиця СРСР Росія. Ми вважаємо, вони не варті цього образу", – додав Ксьондза.

За задумом креативної команди українська Батьківщина-мати захищає, воює, рятує та передає дітям у спадок знання, написане кров'ю.

Наприклад, муніципальні служби встигали розчищати території, на яких планувалося проведення зйомки, за день.

Потрібно було встигнути зняти необхідні кадри в коротке вікно, коли на локації вже безпечно і немає мін, але залишилися сліди руйнувань, додали творці кліпу.