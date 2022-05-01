Разработчики культовой игры "Ведьмак" открыли в Варшаве стажировку для украинцев

Польская компания по разработке компьютерных игр CD Projekt Red, известная такими хитами как «Ведьмак» и «Киберпанк 2077», открыла стажировку для украинской молодежи в Варшаве.

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Об этом говорится на сайте компании.

Геймдев-студия приглашает на стажировку украинцев, выехавших в Польшу из-за войны. Предлагают попробовать себя в концепт-арте, дизайне уровней, UI, рекрутинге и других направлениях. Кандидатам должно быть не меньше 18 лет, у них должно быть украинское гражданство. Также они должны быть студентами или получить диплом не больше 2 лет назад.

Напомним, ранее американская компания разработчик Epic Games (создатели Fortnite) собрали совместно с подразделением Microsoft Xbox почти $150 млн для помощи украинским беженцам.