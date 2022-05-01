Розробники культової гри "Відьмак" відкрили у Варшаві стажування для українців

Польська компанія з розробки комп'ютерних ігор CD Projekt Red, відома такими хітами як "Відьмак" та "Кіберпанк 2077", відкрила стажування для української молоді у Варшаві.

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Про це йдеться на сайті компанії.

Геймдев-студія запрошує на стажування українців, які виїхали до Польщі через війну. Пропонують спробувати себе в концепт-арті, дизайні рівнів, UI, рекрутингу та інших напрямках. Кандидатам має бути не менше 18 років, у них має бути українське громадянство. Також вони повинні бути студентами або отримати диплом не більше 2 років тому.

Нагадаємо, раніше американська компанія розробник Epic Games (творці Fortnite) зібрали разом із підрозділом Microsoft Xbox майже $150 млн для допомоги українським біженцям.