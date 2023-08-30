В Украине стартовал прием заявок артистов на нацотбор на "Евровидение-2024": каковы требования

Национальная общественная телерадиокомпания Украины приступила к приему заявок на национальный отбор для участия в международном песенном конкурсе "Евровидение-2024". Как говорится в сообщении вещателя, заявки от артистов будут приниматься через форму на сайте eurovision.ua с 30 августа по 22 октября включительно.

"Я хочу обратиться ко всем музыкантам нашей страны: у вас есть почти восемь недель, чтобы создать собственную песню победы, песню года, которая представит Украину на глобальной международной арене, порвет все чарты и выборет первое место на "Евровидении" этого года. Я очень жду ваши песни. Ваш талант и заряд энергии сейчас очень нужны нашей стране", - отметил музыкант и композитор Дмитрий Шуров (Pianoбой), уже второй раз ставший музыкальным продюсером отбора.

Отмечается, что национальный отбор в этом году пройдет с нововведением - зрители смогут выбрать одного из финалистов путем онлайн-голосования среди песен, которые не будут выбраны музпродюсером конкурса.

"В этом году финалистов нацотбора буду выбирать не только я. Среди участников лонглиста, на которых мне не хватит места в списке финалистов, — а это моя самая большая боль в прошлом году — будет проведено голосование. Зрители выберут своего фаворита, который получит шанс побороться за победу в финале", – отметил Шуров.

Условия участия в нацотборе на "Евровидение-2024"

Участие в отборе смогут принять артисты возрастом от 16 лет. Как и в предыдущие годы, подать заявку на участие могут как сольные исполнители, так и группы, состав которых не превышает шести человек.

Требованиями к отбору предусмотрен хронометраж песни до 3 минут. К участию допускаются оригинальные песни, созданные без использования других произведений. Кроме того, песня, которая претендует на участие в нацотборе, должна быть ранее не обнародовавшейся и не исполнявшейся публично.

Количество поданных песен от одного участника не ограничено. К тому же правилами отбора допускается подача демо-версий. По результатам общенационального предварительного отбора будет сформирован лонг-лист участников, которые продолжат участие в конкурсе. Список будет включать в себя до 20 исполнителей. Участники лонг-листа должны пройти прослушивание, личное участие в котором обязательно.

По результатам прослушивания в срок до 20 ноября будет выбран список финалистов отбора, который будет включать до 10 исполнителей. Среди участников лонг-листа, которые не попадут в список финалистов, будет проведено рейтинговое онлайн-голосование, которое определит еще одного участника финала. Полный список финалистов будет обнародован в срок до 29 декабря.

Финал нацотбора состоится в феврале 2024 года в формате телевизионного концерта. Как и в предыдущие годы, победитель нацотбора определится по результатам голосования жюри и зрителей. Состав звездного жюри финала выберут украинцы путем онлайн-голосования.

Напомним, что 68-й конкурс "Евровидение" пройдет в мае 2024 года в шведском городе Мальмё. Финал конкурса состоится на стадионе Malmö Arena 11 мая, а полуфиналы, в одном из которых примет участие и представитель от Украины, пройдут 7 и 9 мая.