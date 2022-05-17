Зеленский выступил на открытии Каннского кинофестиваля и вспомнил фильм "Великий диктатор"

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 17 мая, выступил по удаленной связи на церемонии открытия Каннского кинофестиваля.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Как отмечает издание The New York Times, он вспомнил фильмы "Великий диктатор" и «Апокалипсис сегодня», а также то, как они изображают войну и диктаторов.

Напомним, что Каннский кинофестиваль стартовал 17 мая и продлится до 28 числа. Открыла его комедия оскароносного Мишеля Хазанавичуса "Окончательный монтаж". До недавнего времени фильм на французском языке назывался более провокативно — "Z".

В апреле Украинский институт призвал руководство фестиваля и самого режиссера переименовать ленту, поскольку буква стала одним из главных символов российского вторжения в Украину. Через несколько дней французское название сменили на "Coupez!".

Эта скромная победа — не единственное достижение украинского кино последнего времени. Корреспондент Delo.ua Илья Требор в нашем материале рассказал, кто представит нашу страну в Каннах, где и когда можно посмотреть фильмы "новой украинской волны", а также какие картины попали в секцию Work in Progress Одесского международного кинофестиваля.