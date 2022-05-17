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Зеленский выступил на открытии Каннского кинофестиваля и вспомнил фильм "Великий диктатор"
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 17 мая, выступил по удаленной связи на церемонии открытия Каннского кинофестиваля.
Как отмечает издание The New York Times, он вспомнил фильмы "Великий диктатор" и «Апокалипсис сегодня», а также то, как они изображают войну и диктаторов.
Напомним, что Каннский кинофестиваль стартовал 17 мая и продлится до 28 числа. Открыла его комедия оскароносного Мишеля Хазанавичуса "Окончательный монтаж". До недавнего времени фильм на французском языке назывался более провокативно — "Z".
В апреле Украинский институт призвал руководство фестиваля и самого режиссера переименовать ленту, поскольку буква стала одним из главных символов российского вторжения в Украину. Через несколько дней французское название сменили на "Coupez!".Подписывайтесь на наш Telegram канал
Эта скромная победа — не единственное достижение украинского кино последнего времени. Корреспондент Delo.ua Илья Требор в нашем материале рассказал, кто представит нашу страну в Каннах, где и когда можно посмотреть фильмы "новой украинской волны", а также какие картины попали в секцию Work in Progress Одесского международного кинофестиваля.