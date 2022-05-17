Зеленський виступив на відкритті кінофестивалю Канна

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 17 травня, виступив із віддаленого зв'язку на церемонії відкриття Канського кінофестивалю.

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Як зазначає видання The New York Times, він згадав фільми "Великий диктатор" та "Апокаліпсис сьогодні", а також те, як вони зображають війну та диктаторів.

Нагадаємо, що Канський кінофестиваль стартував 17 травня та триватиме до 28 числа. Відкрила його комедія оскароносного Мішеля Хазанавічуса "Остаточний монтаж". Донедавна фільм французькою мовою називався більш провокативно - "Z".

У квітні Український інститут закликав керівництво фестивалю та самого режисера перейменувати стрічку, оскільки літера стала одним із головних символів російського вторгнення в Україну. Через кілька днів французьку назву змінили на Coupez!.

Ця скромна перемога — це не єдине досягнення українського кіно останнього часу. Кореспондент Delo.ua Ілля Требор у нашому матеріалі розповів, хто представить нашу країну в Каннах, де і коли можна переглянути фільми "нової української хвилі", а також які картини потрапили до секції Work in Progress Одеського міжнародного кінофестивалю.