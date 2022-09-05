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Арестованы активы компании, подконтрольной "гауляйтеру" оккупированной Херсонщины Сальдо
В Житомирской области по материалам СБУ наложен арест на активы предприятия, конечным бенефициаром которого является семья экснардепа-предателя, а ныне гауляйтера временно оккупированной Херсонщины Владимира Сальдо.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что деятельность бизнес-структуры связана с добычей и обработкой гранита.
Прибыль от ее деятельности Сальдо направлял на финансирование действий, направленных на изменение границ территории Украины, а также на ведение войны против нашего государства.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Арест наложен на счета предприятия и пять единиц специальной техники для добычи полезных ископаемых стоимостью более 6 млн грн.
Сейчас решается вопрос передачи арестованных активов в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
Документирование противоправной деятельности осуществляют сотрудники Управления СБ Украины в Житомирской области в сотрудничестве со следователями Национальной полиции Житомирской области и Управлением стратегических расследований ДСР Нацполиции Украины при процессуальном руководстве Житомирской областной прокуратуры.
Напомним, в АРМА были переданы арестованные активы предприятия в Винницкой области, которое занимается изготовлением бытовой химии. Это корпоративные права - 100% уставного капитала компании в размере более 1,5 млрд грн и продукция и сырье более 500 млн грн