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Категория
Преступность
Дата публикации

Бывший чиновник Кропивницкого СИЗО хотел нелегально вывезти из Украины комплектующие к вертолетам Ми-8

СБУ разоблачила в Кропивницком дельца, который хотел нелегально вывезти из Украины комплектующие к вертолетам Ми-8
СБУ разоблачила в Кропивницком дельца, который хотел нелегально вывезти из Украины комплектующие к вертолетам Ми-8

Контрразведка Службы безопасности ликвидировала в Кировоградской области схему незаконного вывоза из Украины товаров двойного назначения, подвергаемых экспортному контролю. Речь идет о вспомогательных газотурбинных двигателях и навигационной аппаратуре для многоцелевых вертолетов Ми-8.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что соответствующее оборудование пыталось продать бывшему чиновнику Кропивницкого СИЗО.

По данным следствия, для поиска потенциальных покупателей он размещал объявления на специализированных сайтах.

Фото 2 — Бывший чиновник Кропивницкого СИЗО хотел нелегально вывезти из Украины комплектующие к вертолетам Ми-8

"Для переправки товара иностранным заказчикам фигурант хотел использовать сервисы международных грузоперевозок. А чтобы скрыть нелегальный экспорт – пытался внести недостоверные сведения в товарно-транспортные декларации", - отметили в СБУ.

Правоохранители своевременно разоблачили сделку, поэтапно задокументировали ее и тем самым предотвратили нелегальный вывоз за границу авиационных агрегатов и программного обеспечения.

Фото 3 — Бывший чиновник Кропивницкого СИЗО хотел нелегально вывезти из Украины комплектующие к вертолетам Ми-8

"На основании собранных доказательств злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю)", - подчеркнули в СБУ.

Там добавили, что в настоящее время идет расследование по установлению источников происхождения и конечного получателя вертолетного оборудования.

Кроме того, дополнительно готовятся материалы для передачи изъятого имущества на нужды Вооруженных сил Украины.

Ранее СБУ разоблачила организаторов схема незаконной переправки из Украины товаров военного назначения и двух его сообщников. Они хотели вывезти в "восточноазиатскую страну" похищенные из "Мотор Сичи" авиакомплектующие.

Автор:
Светлана Манько