Бывший чиновник Кропивницкого СИЗО хотел нелегально вывезти из Украины комплектующие к вертолетам Ми-8

Контрразведка Службы безопасности ликвидировала в Кировоградской области схему незаконного вывоза из Украины товаров двойного назначения, подвергаемых экспортному контролю. Речь идет о вспомогательных газотурбинных двигателях и навигационной аппаратуре для многоцелевых вертолетов Ми-8.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что соответствующее оборудование пыталось продать бывшему чиновнику Кропивницкого СИЗО.

По данным следствия, для поиска потенциальных покупателей он размещал объявления на специализированных сайтах.

"Для переправки товара иностранным заказчикам фигурант хотел использовать сервисы международных грузоперевозок. А чтобы скрыть нелегальный экспорт – пытался внести недостоверные сведения в товарно-транспортные декларации", - отметили в СБУ.

Правоохранители своевременно разоблачили сделку, поэтапно задокументировали ее и тем самым предотвратили нелегальный вывоз за границу авиационных агрегатов и программного обеспечения.

"На основании собранных доказательств злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю)", - подчеркнули в СБУ.

Там добавили, что в настоящее время идет расследование по установлению источников происхождения и конечного получателя вертолетного оборудования.

Кроме того, дополнительно готовятся материалы для передачи изъятого имущества на нужды Вооруженных сил Украины.

Ранее СБУ разоблачила организаторов схема незаконной переправки из Украины товаров военного назначения и двух его сообщников. Они хотели вывезти в "восточноазиатскую страну" похищенные из "Мотор Сичи" авиакомплектующие.