Чиновник "Укрэнерго" оказался агентом ФСБ: "сливал" врагу информацию о состоянии объектов энергосистемы Украины

Служба безопасности разоблачила еще одного агента ФСБ, который "сливал" врагу подробную информацию о состоянии объектов энергосистемы Украины и готовил новые удары РФ по электроподстанциям в 5 областях Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что по указанию агрессора злоумышленник собирал информацию о местонахождении ключевых электроподстанций на территории Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой и Луганской областей.

Кроме этого, российский агент сообщал оккупантам об ориентировочном напряжении энергообъектов, а также уровне их повреждений после вражеских обстрелов.

"Разведанные потребовались агрессору для подготовки новых и проведения повторных воздушных ударов по электрическим подстанциям для полного обесточивания 5 областей Украины", - подчеркнули в СБУ.

Правоохранители задержали злоумышленника в Харькове во время выполнения разведывательного задания ФСБ.

"По данным следствия, вражеским приспешником оказался чиновник регионального подразделения компании "Укрэнерго", возглавлявший группу по оптимизации и расчету потерь электрической энергии", - отмечают в СБУ.

Там установили, что российская спецслужба завербовала его еще задолго до начала полномасштабного вторжения и перевела в спящий режим.

После 24 февраля 2022 года ФСБ "активировала" своего агента и определила ему задачу проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Для коммуникации использовали предварительно отработанные закрытые каналы электронной связи. Полученные сведения предатель передавал оккупантам из-за "связного", находившегося во временно оккупированной Горловке.

При обыске по месту жительства задержанного обнаружен мобильный телефон, ноутбук и планшет с поличным с перепиской с представителем ФСБ.

"Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Сейчас он находится под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение", - сообщили в СБУ.

Напомним, Служба безопасности провела масштабную спецоперацию в нескольких областях Украины. В результате комплексных мероприятий задержаны три участника агентурной сети ФСБ и установлена личность их российского "куратора".