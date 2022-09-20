Экс-чиновников "Центрэнерго" подозревают в махинациях на 8 млн грн

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачили действующих и бывших должностных лиц ПАО "Центрэнерго" в злоупотреблении служебным положением и подделке официальных документов в пользу коммерческой фирмы.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает НАБУ.

По версии следствия, в ноябре 2019 года ОАО заключило с частной компанией договор на поставку газа, а в мае 2020 года осуществило предоплату за законтрактованный объем газа на июнь 2020 года.

Впрочем, газ поставили лишь на часть предоплаты, а возникшая перед ПАО "Центрэнерго" задолженность решили нивелировать, подняв цену уже фактически поставленного газа путем подделки официальных документов. В результате "Центрэнерго" нанесен ущерб на 8,25 млн грн.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, в том числе должностными лицами иностранных государств) и ч. 1 ст. 366 (составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка официальных документов) Уголовного кодекса Украины.

Речь идет о двух бывших членах правления Центрэнерго, действующем начальнике одного из департаментов ПАО и директоре частного предприятия.

Поскольку один из эксчленов правления компании скрывается от следствия, о подозрении ему сообщили заочно.