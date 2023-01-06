ГБР задержало в Житомирской области наркодилера-ленинца

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении правоохранителю из Житомирской области, пытавшегося наладить поставки наркотических веществ в прифронтовые регионы Украины.

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"Муж организовал пересылку наркотических веществ в Николаевскую область и хотел распространить свою деятельность на другие регионы, приближенные к зоне боевых действий", – говорится в сообщении ГБР.

Сотрудники ГБР провели обыски по месту жительства правоохранителя. Были найдены и изъяты патроны, наркотические вещества, в том числе амфетамин, средства связи, фигурки Ленина и двуглавого орла.

"ДБР продолжает устанавливать цепь наркотрафика, к которой был привлечен правоохранитель и устанавливаются его сообщники. Кроме того, изучаются его действия по коллаборационной деятельности и возможное сотрудничество с вражескими спецслужбами", – уточняют в ГБР.

Правоохранитель подозревается в незаконном приобретении, хранении, пересылке и сбыте наркотических средств и психотропных веществ (ч. 1 ст. 307 УК). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 8 лет.

Решается вопрос об избрании фигуранту предупреждающего и отстранении от должности.

Напомним, в ноябре прошлого года полицейские Черновицкой области разоблачили преступную группу по реализации амфетамина и прекурсоров к нему. Организовал незаконную деятельность неоднократно судимый 28-летний житель Черновцов.