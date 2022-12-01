Как блекаут повлиял на криминогенную ситуацию и количество ДТП

В течение последней недели в Украине количество зарегистрированных преступлений снизилось на 16%, а количество ДТП – на 13%.

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Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что с 23 ноября, когда российские ракеты нанесли очередной ущерб объектам критической инфраструктуры, Нацполиция увеличила количество нарядов на улицах и усилила меры безопасности на дорогах населенных пунктов.

Количество преступлений, зарегистрированных с 23 по 30 ноября, уменьшилось на 16% по сравнению с позапрошлой неделей.

При этом стало меньше сообщений о:

мошенничестве на 24%;

угоне транспортных средств на 23%;

краж на 7%;

ограблений на 3%.

Также в Нацполиции рассказали о ситуации с безопасностью на автодорогах Украины в этот период.

Так, количество ДТП снизилось на 13%. На 22% меньше зарегистрировано аварий, в которых травмировались люди. На 5% стало меньше смертей на дорогах.

Напомним, из-за отключения освещения и светофоров украинцев призывают быть внимательными на дорогах в темное время суток: водителей – соблюдать правила дорожного движения, а пешеходов – носить фликеры.