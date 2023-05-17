Командиру артполка РФ, который отдал приказ обстрелять жилые кварталы Херсона, сообщили о подозрении

Служба безопасности Украины установила личность еще одного захватчика, причастного к массированным артобстрелам Херсона и убийству мирных жителей. Это подполковник Дмитрий Жарких, командир 8-го отдельного артиллерийского полка. Ему заочно уведомлено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 24 декабря 2022 года Дмитрий Жарких, находясь с подчиненными военнослужащими артиллерийского полка на левобережной части Херсонской области, отдал им приказ обстрелять центр Херсона из "Градов".

Оккупанты попали в жилые дома, магазины, больницу и пункт выдачи гуманитарной помощи в центральной части города. Тогда погибли 11 мирных жителей, еще 64 получили ранения. Большинство из пострадавших – женщины и пожилые люди.

В СБУ сообщили, что после такой "победы" Жарких пригласили в Кремль, где был отмечен за террор против гражданского населения Украины.

В настоящее время идет сбор доказательств о причастности российского командира и его подчиненных военнослужащих к совершению других обстрелов города Херсона и области, которые унесли жизни мирных жителей и привели к другим тяжелым последствиям.