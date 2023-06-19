Майнинг в помещениях лесхоза. ДБР разоблачило подпольную криптоферму во Львовской области

Правоохранители разоблачили деятельность подпольной криптофермы в служебных помещениях филиала "Рава-Русское лесное хозяйство" госпредприятия "Леса Украины". Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

По данным следствия, организаторами криптофермы стали:

экс-директор филиала (сейчас возглавляет другой филиал);

его заместитель (действующий директор);

главный бухгалтер;

другие лица.

Как отметили правоохранители, более года назад в госучреждении было установлено техоборудование, обеспечившее работу нелегального майнинг-центра. Сгенерированная криптовалюта хранилась в специально созданных криптокошельках должностных лиц.

Денежные средства за электроэнергию платило госпредприятие, а злоумышленники получали чистую прибыль.

По предварительным подсчетам, ущерб составил более 1,5 млн грн, а фигуранты заработали по меньшей мере 4 млн гривен.

Кроме того, незаконная деятельность приводила к систематической перегрузке коммунальных сетей, из-за чего происходили обесточивание и масштабные перебои с энергоснабжением жилых объектов и критической инфраструктурой.

Во время обысков в служебных помещениях филиала изъяли оборудование более чем на 3 млн гривен.

Правоохранители возбудили уголовное производство по факту растраты государственного имущества (ч. 4 ст. 191 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.