Мэр Ровно отстранен от должности: суд признал его виновным в коррупционном админнарушении

Суд признал городского главу Ровно Александра Третьяка виновным в совершении коррупционного административного правонарушения. Об этом сообщает "Суспільне".

Наказание предусматривает штраф в 6 800 грн и лишение права занимать должность сроком на один год.

Ответчик может оспорить решение в течение десяти дней.

Дело Третьяка: за что судят мэра Ровно

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) ранее составило три протокола на Третьяка, которые касались конфликта интересов: возвращения себе премий, голосования за назначение управляющим делами исполкома и назначения ей премий и надбавок. Позже первые два протокола закрыли из-за отсутствия состава нарушения и по срокам давности.

Дело, согласно которому Третьяка признали виновным, касается начисления премий и доплат управляющим делами горисполкома Марии Корнийчук. В ходе избирательной кампании она внесла в кандидатский фонд нынешнего мэра 45 тыс. грн. В НАПК заявили, что это конфликт интересов.

Сам Третьяк не признает вины и заявил, что действовал в рамках действующего законодательства. Также он считает, что судебное заседание было назначено и проведено, несмотря на уважительные основания для отложения. По словам политика, он находится в Германии в рабочей поездке.